Російський танкер Nika Spirit передали Київському річковому порту

Судном управлятиме ПрАТ "Київський річковий порт"

В Україні вирішили подальшу долю арештованого у 2019 році російського танкера Nika Spirit. Тепер ним управлятиме ПрАТ "Київський річковий порт".

Таке рішення Нацагенції з розшуку та менеджменту активів (АРМА), повідомляє пресслужба агентства.

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Як зазначається, укладено відповідний договір про управління транспортним засобом, збудованим у 1989 році. Компанія керуватиме ним до 2026 року.

У липні 2019 року до порту Ізмаїл під російським прапором увійшов танкер Nika Spirit. Його ідентифікували як уже відомий танкер Neyma, що використовувався для перекриття Керченської протоки у листопаді 2018-го. Це дозволило російським прикордонникам захопити військові кораблі України із 24 членами екіпажу.

Варто зауважити, що минулого АРМА передало в управління підприємствам 10 арештованих морських суден російських компаній.

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Нагадаємо, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали арештовану залізну руду одного з російських олігархів. Попередня вартість — майже 1,8 млрд грн.

Також арештували 170 вагонів з російськими та білоруськими товарами. Загальна сума краму оцінюється у майже 100 млн грн.

Нещодавно Європейський Союз знайшов правові варіанти для використання заарештованих російських активів на користь України. Юридична служба ЄС повідомила про них країнам-членам Союзу.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.