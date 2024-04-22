Тендеры Prozorro — в Украине потратят на озеленение и покос травы миллионы гривен

Сотрудники коммунальной сферы высаживают цветы. Фото: kremen.today

В Украине власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны — весенним "трендом".

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок Prozorro.

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Миллионы на озеленение и покос травы во время войны

По данным портала, управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета объявило тендер на озеленение города. Ищут исполнителя "Услуг по содержанию зеленых насаждений Краматорского территориального общества".

Власти города, расположенного всего в нескольких километрах от самой горячей точки фронта, Часового Яра, готовы отдать за "наведение красоты" 3 млн гривен.

Источник: Prozorro

В то же время власти Полтавы намерены заплатить за весенний покос травы на ряде улиц 10 млн гривен. Тендер объявило Коммунальное предприятие Полтавы КАТП-1628.

Как следует из данных портала Prozorro, возникла необходимость выкосить 1,156 млн квадратных метров травы на 106 улицах.

Также предприятие заказало уборку улиц за 4,7 млн гривен. В список попали 22 улицы города.

Источник: Prozorro

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко прокомментировал планы местных властей указанных городов, отметив, что подобные расходы весной во время войны уже стали "трендом".

"Оказывается, 3 млн гривен на Краматорское озеленение — это еще цветочки. Потому что в Полтаве проводят тендер на покос травы за 10 млн гривен. В прошлом году я уже неоднократно рассказывал о тренде покоса травы и благоустройство. Как видим, ситуация продолжается. И, особенно нет до этого никому дела", — сообщил он в Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, в Одесской области для маленького села, в котором проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Степановка, а сооружение будет принадлежать заведению дошкольного образования.

Также мы писали, что в Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер" в селе Крюковщина. На это планируют потратить 169 миллионов гривен.