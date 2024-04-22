Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине потратят на озеленение и покос травы миллионы гривен — данные Prozorro arrow

В Украине потратят на озеленение и покос травы миллионы гривен — данные Prozorro

22 апреля 2024 10:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тендеры Prozorro — в Украине потратят на озеленение и покос травы миллионы гривен
Сотрудники коммунальной сферы высаживают цветы. Фото: kremen.today
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны — весенним "трендом".

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Миллионы на озеленение и покос травы во время войны

По данным портала, управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета объявило тендер на озеленение города. Ищут исполнителя "Услуг по содержанию зеленых насаждений Краматорского территориального общества".

Власти города, расположенного всего в нескольких километрах от самой горячей точки фронта, Часового Яра, готовы отдать за "наведение красоты" 3 млн гривен.

 

тендер
Источник: Prozorro

В то же время власти Полтавы намерены заплатить за весенний покос травы на ряде улиц 10 млн гривен. Тендер объявило Коммунальное предприятие Полтавы КАТП-1628.

Как следует из данных портала Prozorro, возникла необходимость выкосить 1,156 млн квадратных метров травы на 106 улицах.

Также предприятие заказало уборку улиц за 4,7 млн гривен. В список попали 22 улицы города.

 

тендер
Источник: Prozorro

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко прокомментировал планы местных властей указанных городов, отметив, что подобные расходы весной во время войны уже стали "трендом".

"Оказывается, 3 млн гривен на Краматорское озеленение — это еще цветочки. Потому что в Полтаве проводят тендер на покос травы за 10 млн гривен. В прошлом году я уже неоднократно рассказывал о тренде покоса травы и благоустройство. Как видим, ситуация продолжается. И, особенно нет до этого никому дела", — сообщил он в Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, в Одесской области для маленького села, в котором проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Степановка, а сооружение будет принадлежать заведению дошкольного образования.

Также мы писали, что в Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер" в селе Крюковщина. На это планируют потратить 169 миллионов гривен.

тендер
деньги
Полтавская область
Краматорск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри