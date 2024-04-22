Тендери Prozorro — в Україні витратять на озеленення та покіс трави мільйони гривень

Працівники комунальної сфери висаджують квіти. Фото: kremen.today

В Україні влада деяких регіонів планує витратити на озеленення та покіс трави кілька мільйонів гривень коштів платників податків. Експерти називають подібні нераціональні витрати грошей під час війни — весняним "трендом".

Про це свідчить інформація в системі електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Мільйони на озеленення та покіс трави під час війни

За даними порталу, управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради оголосило тендер на озеленення міста. Шукають виконавця "Послуг з утримання зелених насаджень Краматорської територіальної громади".

Влада міста, яке розташоване лише за декілька кілометрів від найгарячіших точок фронту, Часового Яру, готова віддати за наведення краси 3 млн гривень.

Джерело: Prozorro

Водночас влада Полтава має намір заплатити за весняний покіс трави на низці вулиць 10 млн гривень. Тендер оголосило Комунальне підприємство Полтави КАТП-1628.

Як випливає з даних порталу Prozorro, постала необхідність викосити 1,156 млн квадратних метрів трави на 106 вулицях.

Також підприємство замовило прибирання вулиць за 4,7 млн гривень. До списку потрапили 22 вулиці міста.

Джерело: Prozorro

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко прокоментував плани місцевої влади вказаних міст, зазначивши, що подібні витрати навесні під час війни вже стали "трендом".

"Виявляється, 3 млн гривень на озеленення Краматорську — то ще квіточки. Бо в Полтаві проводять тендер на покіс трави за 10 млн гривень. Торік я вже неодноразово розповідав про тренд покосу трави та благоустрій. Як бачимо, ситуація продовжується. Й особливо немає до цього нікому діла", — повідомив він у Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на Одещині для маленького села, у якому проживає півтори тисячі осіб, побудують укриття за понад 7 млн грн. Відомо, що це село Степанівка, а споруда належатиме до закладу дошкільної освіти.

Також ми писали, що на Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень.