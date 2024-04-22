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В Україні витратять на озеленення та покіс трави мільйони гривень — дані Prozorro

22 квітня 2024 10:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тендери Prozorro — в Україні витратять на озеленення та покіс трави мільйони гривень
Працівники комунальної сфери висаджують квіти. Фото: kremen.today
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні влада деяких регіонів планує витратити на озеленення та покіс трави кілька мільйонів гривень коштів платників податків. Експерти називають подібні нераціональні витрати грошей під час війни — весняним "трендом".

Про це свідчить інформація в системі електронних закупівель Prozorro.

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Мільйони на озеленення та покіс трави під час війни

За даними порталу, управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради оголосило тендер  на озеленення міста. Шукають виконавця "Послуг з утримання зелених насаджень Краматорської територіальної громади".

Влада міста, яке розташоване лише за декілька кілометрів від найгарячіших точок фронту, Часового Яру, готова віддати за наведення краси 3 млн гривень.

 

тендер
Джерело: Prozorro

Водночас влада Полтава має намір заплатити за весняний покіс трави на низці вулиць 10 млн гривень. Тендер оголосило Комунальне підприємство Полтави КАТП-1628.

Як випливає з даних порталу Prozorro, постала необхідність викосити 1,156 млн квадратних метрів трави на 106 вулицях.

Також підприємство замовило прибирання вулиць за 4,7 млн гривень. До списку потрапили 22 вулиці міста.

 

тендер
Джерело: Prozorro

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко прокоментував плани місцевої влади вказаних міст, зазначивши, що подібні витрати навесні під час війни вже стали "трендом".

"Виявляється, 3 млн гривень на озеленення Краматорську — то ще квіточки. Бо в Полтаві проводять тендер на покіс трави за 10 млн гривень. Торік я вже неодноразово розповідав про тренд покосу трави та благоустрій. Як бачимо, ситуація продовжується. Й особливо немає до цього нікому діла", — повідомив він у Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на Одещині для маленького села, у якому проживає півтори тисячі осіб, побудують укриття за понад 7 млн грн. Відомо, що це село Степанівка, а споруда належатиме до закладу дошкільної освіти.

Також ми писали, що на Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень

тендер
гроші
Полтавська область
Краматорськ

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