В Украине водителям хотят запретить пользоваться некоторыми транспортными средствами

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине хотят запретить пользоваться некоторыми транспортными средствами. В Верховной Раде в ближайшее время рассмотрят возможность ограничить импорт некачественных автомобилей из ЕС и введение штрафных санкций за использование транспорта, технические характеристики которых нарушают установленные нормы.

Об этом говорится в законопроекте №9210-1.

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В пояснительной записке законопроекта говорится, что управление автомобилями с серьезными техническими неисправностями, которые к тому же некачественно переоборудованы и не отвечают техническим характеристикам производителя, является одной из причин ДТП с тяжелыми последствиями.

Авторы законопроекта предлагают запретить завозить в Украину из Европы подержанные автомобили с переустановленными двигателями или с другими деталями более низкого качества. К тому же они подчеркнули, что это влияет и на экологические характеристики и общую безопасность транспортного средства.

Что предлагают авторы законопроекта

По мнению народных депутатов, водителей, которые после принятия закона будут продолжать пользоваться неисправными машинами, нужно штрафовать. Размер денежного взыскания составит сорок необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

К тому же за несвоевременно пройденный техосмотр владельцев транспортных средств хотят штрафовать на такую же сумму.

Какие подержанные автомобили пригоняли украинцы из Европы в прошлом году

Институт исследования авторынка сообщил, что наиболее популярными автомобилями среди украинцев в 2022 году были Renault и Volkswagen.

В целом импорт подержанных авто по итогам 2022 года выглядел так:

Volkswagen — ввезли 77 081 авто;

Renault — 35 256;

Ford — 28 910;

Opel — 26 965;

Skoda — 25 457;

Audi — 24 924;

BMW — 21 069;

Mercedes-Benz — 18 246;

Nissan — 17 101;

Hyundai — 13 608.

Напомним, в течение 3 мая на дорогах Киевской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что количество пользователей электромобилей в Украине быстро увеличивается. По словам эксперта, переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.