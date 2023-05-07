В Україні водіям хочуть заборонити користуватися деякими транспортними засобами

Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні хочуть заборонити користуватися деякими транспортними засобами. У Верховній Раді незабаром розглянуть можливість обмежити імпорт неякісних автівок з ЄС та введення штрафних санкцій за користування транспорту, технічні характеристики яких порушують встановлені норми.

Про це йдеться у законопроєкті №9210-1.

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У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що керування автомобілями з серйозними технічними несправностями, які до того ж неякісно переобладнані та не відповідають технічним характеристикам виробника, є однією з причин ДТП з тяжкими наслідками.

Автори законопроєкту пропонують заборонити завозити в Україну з Європи вживані автомобілі з перевстановленими двигунами або з іншими деталями нижчої якості. До того ж вони наголосили, що це впливає й на екологічні характеристики та загальну безпеку транспортного засобу.

Що пропонують автори законопроєкту

На думку народних депутатів, водіїв, які після ухвалення закону продовжуватимуть користуватися несправними автівками, потрібно штрафувати. Розмір грошового стягнення складатиме сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

До того ж за несвоєчасно пройдений техогляд власників транспортних засобів хочуть штрафувати на таку ж суму.

Які вживані автомобілі приганяли українці з Європи минулого року

Інститут дослідження авторинку повідомив, що найбільш популярними автомобілями серед українців у 2022 році були Renault та Volkswagen.

Загалом імпорт вживаних авто за підсумками 2022 року виглядав так:

Volkswagen — ввезли 77 081 авто;

Renault — 35 256;

Ford — 28 910;

Opel — 26 965;

Skoda — 25 457;

Audi — 24 924;

BMW — 21 069;

Mercedes-Benz — 18 246;

Nissan — 17 101;

Hyundai — 13 608.

Нагадаємо, протягом 3 травня на дорогах Київської області сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій є загиблі та поранені.

Також ми писали, що кількість користувачів електромобілів в Україні стрімко збільшуються. За словами експерта, перехід на екологічний транспорт гальмується тим, що на сьогодні в Україні немає розвиненої системи зарядних станцій для автівок.