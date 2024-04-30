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В Украине упала стоимость горючего — какие цены на АЗС будут завтра

30 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине на 1 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки цены на горючее на АЗС Украины несколько упали. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего. Больше всего подешевел дизель. Цены на этот вид топлива поднялись на 4 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 1 мая
Цены на топливо в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 1 мая

По данным мониторингового сайта, 1 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,83 грн/л;
  • А-95 — 55,32 грн/л;
  • А-92 — 52,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,06 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,47 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,02 грн/л;
  • А-95 — 54,72 грн/л;
  • А-92 — 51,76 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,38 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,84 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 1 мая
Цены на топливо в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 мая

1 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,46 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,78 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,74 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.

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Напомним, мы писали, почему весной и летом лучше ездить в автомобиле с закрытыми окнами. Специалисты рекомендуют пользоваться кондиционером или климат-контролем, имеющимся в большинстве современных автомобилей.

Раньше мы писали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло. Также рассказывали, почему не работает стеклоподъемник в автомобиле и как вернуть стекло на место.

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