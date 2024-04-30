Цены на топливо в Украине на 1 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки цены на горючее на АЗС Украины несколько упали. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего. Больше всего подешевел дизель. Цены на этот вид топлива поднялись на 4 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 1 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,83 грн/л;

А-95 — 55,32 грн/л;

А-92 — 52,29 грн/л;

дизельное топливо — 54,06 грн/л;

сжиженный газ — 27,47 грн/л.

A-95+ — 58,02 грн/л;

А-95 — 54,72 грн/л;

А-92 — 51,76 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,38 грн/л;

сжиженный газ — 27,84 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

1 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,46 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,78 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,74 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.

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