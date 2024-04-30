Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу ціни на пальне на АЗС Україні дещо впали. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав дизель. Ціни на цей вид палива піднялись на 4 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 1 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,83 грн/л;

А-95 — 55,32 грн/л;

А-92 — 52,29 грн/л;

дизельне пальне — 54,06 грн/л;

скраплений газ — 27,47 грн/л.

A-95+ — 58,02 грн/л;

А-95 — 54,72 грн/л;

А-92 — 51,76 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,38 грн/л;

скраплений газ — 27,84 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

1 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,46 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Укр-петроль" — 51,78 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,74 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.

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