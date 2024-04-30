Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні впала вартість пального — які ціни на АЗС будуть завтра
За останню добу ціни на пальне на АЗС Україні дещо впали. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав дизель. Ціни на цей вид палива піднялись на 4 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 1 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 1 травня
За даними моніторингового сайту, 1 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,83 грн/л;
- А-95 — 55,32 грн/л;
- А-92 — 52,29 грн/л;
- дизельне пальне — 54,06 грн/л;
- скраплений газ — 27,47 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,02 грн/л;
- А-95 — 54,72 грн/л;
- А-92 — 51,76 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,38 грн/л;
- скраплений газ — 27,84 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 травня
1 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,46 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Укр-петроль" — 51,78 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,74 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.
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