Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине упала стоимость всех видов горючего. Какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 6 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин существенно упали. Кое-где стоимость горючего уменьшилась на более чем 60 копеек. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения цен немного снизилась
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 6 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 6 декабря
По данным мониторингового сайта, 6 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 56,82 грн/л;
- А-95 — 53,70 грн/л;
- А-92 — 51,44 грн/л;
- дизельное топливо — 53,52 грн/л;
- сжиженный газ — 36,46 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,66 грн/л,
- А-95 — за 54,39 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,90 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 54,22 грн/л,
- сжиженный газ — 36,62 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 6 декабря
6 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 52,49 грн/л, на А-95 — на АЗС VostokGaz — 49,79 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 36,50 грн/л, на KLO — 35,49 грн/л, на Shell — 36,85 грн/л.
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