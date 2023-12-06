Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 6 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин существенно упали. Кое-где стоимость горючего уменьшилась на более чем 60 копеек. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения цен немного снизилась

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 6 декабря

По данным мониторингового сайта, 6 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,52 грн/л;

сжиженный газ — 36,46 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 57,66 грн/л,

А-95 — за 54,39 грн/л,

бензин А-92 — за 51,90 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 54,22 грн/л,

сжиженный газ — 36,62 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 6 декабря

6 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 52,49 грн/л, на А-95 — на АЗС VostokGaz — 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,50 грн/л, на KLO — 35,49 грн/л, на Shell — 36,85 грн/л.

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