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В Україні впала вартість усіх видів пального. Які ціни на АЗС сьогодні

6 грудня 2023 06:43
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 6 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 6 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин суттєво впали. Подекуди вартість пального зменшилася на більш ніж 60 копійок. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення цін трохи знизилася 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 6 грудня

За даними моніторингового сайту, 6 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 56,82 грн/л;
  • А-95 — 53,70 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,52 грн/л;
  • скраплений газ — 36,46 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,66 грн/л,
  • А-95 — за 54,39 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,90 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 54,22 грн/л,
  • скраплений газ — 36,62 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 6 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 6 грудня

6 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 52,49 грн/л, на А-95 — на АЗС VostokGaz — 49,79 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,50 грн/л, на KLO — 35,49 грн/л, на Shell — 36,85 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року. Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Раніше ми розповіли, що для України став доступний імпорт мікроелектрокара Microlino. Мікроавто є чимсь середнім між скутером та електромобілем й призначене для їзди по місту.

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