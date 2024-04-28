Киберспециалисты заблокировали 2,5 тысячи нелегальных онлайн-казино

Игровые автоматы. Фото: УНІАН

Киберспециалисты заблокировали более 2500 сайтов, где проводились азартные игры или онлайн-казино без лицензии. По состоянию на апрель 2024 года в Украине расследуют более 450 уголовных дел по факту незаконных азартных игр.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины .

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Борьба с нелегальным игорным бизнесом

В настоящее время в Украине расследуют более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Было сообщено о подозрении 21 человеку. Обвинительные акты были направлены в суд в отношении 72 человек, включая семь человек из числа 68 участников преступных группировок.

Источник: Офис Генпрокурора

В 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений этой категории, о подозрении сообщено 74 лицам. В суд было направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Были изъяты более 7 000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Правоохранителям удалось приостановить работу десяти казино. В суд было направлено десять обвинительных актов в отношении 42 членов преступных группировок.

Источник: Офис Генпрокурора

Также было открыто производство по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино. В частности, продолжается расследование легализации 4,8 миллиарда гривен прибыли с незаконных азартных игр онлайн.

Кроме того, продолжается досудебное расследование подсанкционной компании, которая, находясь под контролем структур и граждан Российской Федерации, организовала и проводила нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Что еще стоит знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля 2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ограничению азартных игр в интернете. В решении предусмотрено ограничение рекламы онлайн-казино, введение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов и ограничение для военных.

Мы также писали, что в Украине ликвидируется Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. За ответное решение проголосовали в первом чтении 24 апреля. Впрочем, деятельность игорного бизнеса будут контролировать еще пристальнее.