Кіберфахівці заблокували 2,5 тисячі нелегальним онлайн-казино

Гральні автомати. Фото: УНІАН

Кіберфахівці заблокували понад 2500 сайтів, на яких проводили азартні ігри або онлайн-казино без ліцензії. Станом на квітень 2024 року в Україні розслідують понад 450 кримінальних справ за фактом незаконних азартних ігор.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Так, наразі в Україні розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Було повідомлено про підозру 21 особі. Обвинувальні акти були скеровані до суду щодо 72 людей, включаючи сім осіб з числа 68 учасників злочинних угруповань.

Джерело: Офіс Генпрокурора

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень цієї категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду було скеровано 52 обвинувальні акти стосовно 97 осіб. Було вилучено понад 7 000 одиниць комп'ютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Правоохоронцям вдалося припинити роботу десяти казино. До суду було скеровано десять обвинувальних актів стосовно 42 членів злочинних угруповань.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Також було відкрито провадження щодо низки великих компаній, що причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема, триває розслідування щодо легалізації 4,8 мільярда гривень прибутку з незаконних азартних ігор онлайн.

Крім того, триває досудове розслідування щодо підсанкційної компанії, яка, перебуваючи під контролем структур і громадян Російської Федерації, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 квітня 2024 року ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових.

Ми також писали, що в Україні ліквідують Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. За відповідне рішення проголосували у першому читанні 24 квітня. Втім, діяльність грального бізнесу контролюватимуть ще пильніше.