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В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

24 марта 2023 06:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обменники в Украине: Гетманцев рассказал, как зарабатывают на курсе доллара
Количество пунктов обмена в Украине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине в условиях полномасштабной войны сократилось количество обменников, ведь Национальный Банк производил "чистку" на рынке. Однако эксперты считают, что спрос на пункты обмена будет расти, а вместе с тем и поступление в госбюджет. Поскольку обменники недавно изменили правила налогообложения.

Сколько в Украине пунктов обмена, как и сколько они зарабатывают и что получает государственный бюджет, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Количество обменников

"Обменников немного стало меньше. В прошлом году из-за несоответствия лицензионным условиям работы, установленным НБУ, закрылись сотни обменников (летом прошлого года, за месяц с начала "чистки", лицензии отозвали в 600 пунктов или 15% их общего количества). Но за прошедшее время открывались новые, и мы можем говорить о том, что их количество уменьшилось, но не намного (на 5%)" , — сказал Гетманцев.

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

По его словам, к началу 2022 года насчитывалось 4013 пунктов обмена, а к началу 2023 года их количество составляет 3 782 штук. За два месяца с начала года их количество выросло на 42 единицы.

"Стоит ожидать, что из-за закрытия в прошлом году 1349 банковских отделений спрос на новые обменники в этом году будет расти. Они и до войны имели неплохие результаты — контролировали, по оценкам экспертов, оборот примерно 14 млрд долларов и имели, по экспертным оценкам, по меньшей мере 1% дохода от суммы сделок, когда маржа между курсом купли и продажи не превышала 20 копеек на долларе и 30 копеек на евро" , — добавил нардеп.

Доходы обменников

По словам Гетманцева, во время войны кратно рос заработок обменников от проводимых операций. Дополнительные доходы приносили и курсовые колебания.

По расчетам НБУ и экспертов один пункт обмена мог зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц, а средний доход составлял 20 тыс. грн.

"Однако мы видели, что около четырех тысяч работающих пунктов обмена валюты платили в довоенном 2021 году 7 млн грн налога на прибыль, за первое полугодие 2022 — 3,9 млн грн. То есть фактические платежи по налогу на прибыль были менее 2 тыс. грн в год" , — объяснил Гетманцев.

обмін валют

Новые правила для обменников

С января 2023 г. были введены новые правила налогообложения — уплата фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий:

— три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, где проживает более 50 тысяч человек;

— одну минимальную зарплату (6,7 тыс. грн) за каждую точку обмена в меньших населенных пунктах.

"Первые результаты — в январе 3,74 тыс. обменников уплатили в бюджет 21,1 млн грн авансовых платежей. За один только месяц – втрое больше, чем за весь 2021 год. И, замечу, при этом количество обменников с начала года увеличивается" , — подытожил Гетманцев.

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