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В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

24 березня 2023 06:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Обмінники в Україні: Гетманцев розповів, як заробляють на курсі долара
Кількість пунктів обміну в Україні
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні в умовах повномасштабної війни скоротилася кількість обмінників, адже Національний Банк проводив "чистку" на ринку. Однак експерти вважають, що попит на пункти обміну зростатиме, а разом з тим і надходження до держбюджету. Оскільки для обмінників нещодавно змінили правила оподаткування. 

Скільки в Україні пунктів обміну, як і скільки вони заробляють та що від цього отримує державний бюджет, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

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Кількість обмінників 

"Обмінників трохи поменшало. У минулому році через невідповідність ліцензійним умовам роботи, встановленим НБУ, закрилися сотні обмінників (літом минулого року, за місяць з початку "чистки2, ліцензії відкликали у 600 пунктів або 15% їх загальної кількості). Але за час що минув відкривалися нові, і ми можемо говорити про те, що їх кількість зменшилась, але не набагато (на 5%)", — сказав Гетманцев. 

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

За його словами, на початок 2022 року нараховувалось 4013 пунктів обміну, а на початок 2023 року їхня кількість становить 3 782 штук.  За два місяці з початку року їх кількість зросла на 42 одиниці. 

"Варто очікувати що через закриття торік 1349 банківських відділень попит на нові обмінники цього року зростатиме. Вони і до війни мали непогані результати — контролювали, за оцінками експертів, обіг приблизно 14 млрд доларів і мали, за експертними оцінками, щонайменше 1% доходу від суми операцій, коли маржа між курсом купівлі і продажу не перевищувала 20 копійок на доларі та 30 копійок на євро", — додав нардеп. 

Доходи обмінників 

За словами Гетманцева, під час війни кратно зростав заробіток обмінників від проведених операцій. Додаткові доходи приносили і курсові коливання.

За розрахунками НБУ та експертів, один пункт обміну міг заробляти до 80 тисяч гривень на місяць, а середній дохід становив 20 тис. грн. 

"Однак ми бачили, що близько чотирьох тисяч працюючих пунктів обміну валюти сплачували у довоєнному 2021 році 7 млн грн. податку на прибуток, за перше півріччя 2022 — 3,9 млн грн. Тобто фактичні платежі з податку на прибуток були менше 2 тис. грн на рік", — пояснив Гетманцев. 

обмін валют

Нові правила для обмінників 

З січня 2023 року було запроваджено нові правила оподаткування — сплата фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств:

— три мінімальні зарплати (20,1 тис. грн) за кожну точку обміну в населеному пункті, де мешкає більше 50 тисяч осіб населення;

— одну мінімальну зарплату (6,7 тис. грн) за кожну точку обміну в менших за чисельністю населених пунктах.

"Перші результати — у січні 3,74 тис. обмінників сплатили до бюджету 21,1 млн грн авансових платежів. За один лише місяць – утричі більше, ніж за весь 2021 рік. І, зауважу,  при цьому кількість обмінників з початку року збільшується", — підсумував Гетманцев. 

 

 

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