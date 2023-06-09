В Украине заработали новые правила регистрации земельных участков: что изменилось

Земельный участок. Фото: google.com

Сегодня, 9 июня, стало известно, что в Украине вступил в силу закон 3065-IX. Это означает, что в украинское законодательство внесены определенные изменения в совершении нотариальных и регистрационных действий при получении прав на земельные участки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Кому запрещено покупать землю

Указывается, что вышеупомянутый закон увеличивает список лиц, которым категорически запрещено покупать земельные участки сельхозназначения. Теперь табу распространяется на акционеров или бенефициаров юридических лиц, в отношении которых применены санкции.

"Кроме того, законом предусмотрено, что проверка соответствия приобретателя земельного участка сельхозназначения требованиям, определенным Земельным кодексом, не осуществляется при приобретении в собственность земельных участков сельхозназначения для ведения садоводства площадью не более 0,25 га, а также для ведения личного крестьянского хозяйства площадью га, которые расположены в пределах населенных пунктов. Перед заключением договора о переходе права собственности на такие земельные участки их приобретатель заявляет о соблюдении требований, определенных Земельным кодексом, путем представления нотариуса, удостоверяющего сделку, соответствующего заявления", — говорится в материале.

Согласно закону отмечается, что площадь земли сельхозназначения, которая считается общественно приобретенным имуществом супругов, учитывается в общей площади земельных участков сельхозназначения только супругов (бывших супругов), по которым зарегистрировано право собственности.

"Закон позволяет передавать преимущественное право покупки земельного участка сельхозназначения только на определенный срок, а не бессрочно, как это происходит сейчас", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что благодаря вмешательству Одесской прокуратуры была установлена фактическая незаконность передачи земельного участка по улице Мечникова. В общей сложности удалось вернуть общине территорию стоимостью более 27 миллионов гривен.

Участок площадью 0,4 га стоимостью свыше 27 млн грн был незаконно передан в частную собственность предприятия путем использования несуществующих судебных решений и государственных актов о праве собственности на землю, без уведомления владельца — Одесского городского совета. Хозяйственный суд принял решение в пользу Одесской областной прокуратуры, как результат, регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре была упразднена, а все права незаконного собственника на этот участок были прекращены.