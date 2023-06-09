В Україні запрацювали нові правила реєстрації земельних ділянок: що змінилось

Земельна ділянка. Фото: google.com

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що в Україні набрав чинності закон 3065-IX. Це означає, що до українського законодавства внесені певні зміни щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій під час набуття прав на земельні ділянки.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що вищезгаданий закон збільшує список осіб, яким категорично заборонено купувати земельні ділянки сільгосппризначення. Тепер табу поширюється на акціонерів або бенефіціарів юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції.

"Крім того, законом передбачено, що перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільгосппризначення вимогам, визначеним Земельним кодексом, не здійснюється при придбанні у власність земельних ділянок сільгосппризначення для ведення садівництва площею не більше 0,25 га, а також для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га, що розташовані в межах населених пунктів. Перед укладанням договору про перехід права власності на такі земельні ділянки їх набувач заявляє про дотримання вимог, визначених Земельним кодексом, шляхом подання нотаріусу, що засвідчує правочин, відповідної заяви", —йдеться в матеріалі.

Згідно із законом зазначається, що площа землі сільгосппризначення, яка вважається суспільно набутим майном подружжя, враховується у загальній площі земельних ділянок сільгосппризначення лише подружжя (колишнього подружжя), за яким зареєстровано право власності.

"Закон дозволяє передавати переважне право купівлі земельної ділянки сільгосппризначення лише на певний термін, а не безстроково, як це відбувається зараз", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завдяки втручанню Одеської прокуратури була встановлена фактична незаконність передачі земельної ділянки по вулиці Мечникова. Загалом вдалось повернути громаді територію вартістю понад 27 мільйонів гривень.

Ділянка площею 0,4 га вартістю понад 27 млн грн була незаконно передана у приватну власність підприємства шляхом використання неіснуючих судових рішень та державних актів щодо права власності на землю, без належного повідомлення власника — Одеської міської ради. Господарський суд прийняв рішення на користь Одеської обласної прокуратури, як результат, реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі була скасована, а всі права незаконного власника на цю ділянку були припинені.