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В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

15 марта 2023 10:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как сделать благотворительное пожертвование для пенсионера
Теперь все желающие могут повысить выплаты пенсионеров
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине заработал механизм так называемых "меценатских пенсий". Теперь все желающие могут повысить выплаты украинских пенсионеров.

Такая опция появилась на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как сделать пожертвования

Вносить благотворительные взносы можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Пожертвования можно адресовать как в пользу конкретного человека, так и всех пенсионеров в целом.

Так, чтобы осуществить перевод средств, нужно на портале ПФУ найти в правом верхнем углу раздел "Благотворительные пожертвования". Там необходимо заполнить одно из полей:

  • благотворительный взнос в пользу конкретного пенсионера, указав сумму средств, фамилию, имя и отчество получателя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • денежный взнос в пользу всех пенсионеров, указав только сумму.

После этого нужно нажать "Оплатить" и ввести данные личной банковской карты, с которой будет произведен перевод.

Как поясняют в Пенсионном фонде, персонализированные благотворительные деньги будут вносить в документы для пенсионной выплаты максимум через один месяц после их поступления. После чего сразу будут выплачены пенсионеру при начислении пенсии в определенную дату.

При этом пенсионер сможет получить только 70% от персонализированного благотворительного пожертвования, тогда как остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ. Обезличенные пожертвования будут поступать в общий фонд, после чего Фонд будет распределять на выплаты.

Совершать пожертвования может любой гражданин, проживающий в Украине или за рубежом.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.

Украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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