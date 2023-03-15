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В Україні запрацював механізм "меценатських пенсій": як зробити пожертву

15 березня 2023 10:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як зробити благодійну пожертву для пенсіонера
Тепер всі охочі можуть підвищити виплати пенсіонерів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запрацював механізм так званих "меценатських пенсій". Тепер всі охочі можуть підвищити виплати українських пенсіонерів.

Така опція з'явилась на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зробити пожертви

Здійснювати благодійні внески можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Пожертви можна адресувати як на користь конкретної людини, так і для всіх пенсіонерів загалом.

Так, щоб здійснити переказ коштів, потрібно на порталі ПФУ знайти у правому верхньому кутку розділ "Благодійні пожертви". Там необхідно заповнити одне з полів:

  • благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, вказавши суму коштів, прізвище, ім'я та по батькові отримувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • грошовий внесок на користь усіх пенсіонерів, вказавши тільки суму.

Після цього потрібно натиснути "Сплатити" та  ввести дані особистої банківської картки, з якої буде здійснено переказ.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, персоналізовані благодійні кошти вноситимуть у документи для пенсійної виплати щонайбільше через один місяць після їх надходження. Після чого одразу будуть виплачені пенсіонеру під час нарахування пенсії у певну дату.

При цьому пенсіонер зможе отримати тільки 70% від персоналізованої благодійної пожертви, тоді як інші 30% підуть у бюджет ПФУ. Знеособлені пожертви надходитимуть до спільного фонду, після чого Фонд розподілятиме на виплати.

Робити пожертви може будь-який громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

Українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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