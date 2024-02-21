В Украине введут электронный акциз — в Минцифре назвали преимущества

Украинский акциз. Иллюстративное фото: Минфин

В Украине работают над внедрением системы электронных акцизов на товары. Теперь граждане самостоятельно смогут проверять легальность продукции, чтобы обезопасить себя от подделок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в среду, 21 февраля.

В Украине введут эАкциз

Согласно правилам нового электронного акциза, на каждой упаковке алкогольных или табачных изделий будет нанесен уникальный цифровой код.

В несколько щелчков покупатели смогут проверить легальность изделий и защититься от подделок.

"Внедрение эАкциза поможет обеспечить контроль для потребителей и сделать рынок табака и алкоголя более прозрачным", — говорится в сообщении.

Когда разработка начнет функционировать в Украине, граждане в несколько простых шагов смогут проверить подлинность товара:

Отсканируйте код через приложение "Дія". "Дія" покажет информацию, сопоставимую с фактическим товаром. Сообщите о фальсификате в приложении при обнаружении.

Над созданием проекта работают специалисты Минцифры, Министерства финансов и Государственной налоговой службы.

Скриншот поста Минцифры

Кроме того, команда IT-специалистов Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армия+". В приложении будут доступны электронное удостоверение защитника, формы обратной связи, обучающие онлайн курсы.

Также в Украине в этом году запустят образовательное приложение "Мрія". В приложении будет доступна информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также Мечта-ID — электронный ученический билет.