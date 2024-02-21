В Украине введут электронный акциз — в Минцифре назвали преимущества
В Украине работают над внедрением системы электронных акцизов на товары. Теперь граждане самостоятельно смогут проверять легальность продукции, чтобы обезопасить себя от подделок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в среду, 21 февраля.
В Украине введут эАкциз
Согласно правилам нового электронного акциза, на каждой упаковке алкогольных или табачных изделий будет нанесен уникальный цифровой код.
В несколько щелчков покупатели смогут проверить легальность изделий и защититься от подделок.
"Внедрение эАкциза поможет обеспечить контроль для потребителей и сделать рынок табака и алкоголя более прозрачным", — говорится в сообщении.
Когда разработка начнет функционировать в Украине, граждане в несколько простых шагов смогут проверить подлинность товара:
- Отсканируйте код через приложение "Дія".
- "Дія" покажет информацию, сопоставимую с фактическим товаром.
- Сообщите о фальсификате в приложении при обнаружении.
Над созданием проекта работают специалисты Минцифры, Министерства финансов и Государственной налоговой службы.
Кроме того, команда IT-специалистов Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армия+". В приложении будут доступны электронное удостоверение защитника, формы обратной связи, обучающие онлайн курсы.
Также в Украине в этом году запустят образовательное приложение "Мрія". В приложении будет доступна информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также Мечта-ID — электронный ученический билет.
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