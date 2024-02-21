В Україні запровадять електронний акциз — у Мінцифри назвали переваги
В Україні працюють над впровадження системи електронних акцизів на товари. Відтепер громадяни самостійно зможуть перевіряти легальність продукції, щоб убезпечити себе від підробок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в середу, 21 лютого.
В Україні запровадять еАкциз
Згідно з правилами нового електронного акцизу, на кожному упакуванні алкогольних чи тютюнових виробів буде нанесений унікальний цифровий код.
У декілька кліків покупці зможуть перевірити легальність виробів та захиститися від підробок.
"Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим", — йдеться в повідомленні.
Коли розробка розпочне функціонування в Україні, громадяни у декілька простих кроків зможуть перевірити справжність товару:
- Відскануйте код через застосунок "Дія".
- "Дія" покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром.
- Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.
Над створенням проєкту працюють фахівці з Мінцифри, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.
Крім того, команда IT-фахівців Міністерства оборони України працює над створення мобільного застосунку "Армія+". У додатку будуть доступні електронне посвідчення захисника, форми зворотного зв'язку, навчальні онлайн-курси.
Також в Україні цього року запустять освітній застосунок "Мрія". В додатку буде доступна інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також Мрія-ID — електронний учнівський квиток.
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