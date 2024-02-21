В Україні запровадять електронний акциз — у Мінцифри назвали переваги

Український акциз. Ілюстративне фото: Мінфін

В Україні працюють над впровадження системи електронних акцизів на товари. Відтепер громадяни самостійно зможуть перевіряти легальність продукції, щоб убезпечити себе від підробок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в середу, 21 лютого.

В Україні запровадять еАкциз

Згідно з правилами нового електронного акцизу, на кожному упакуванні алкогольних чи тютюнових виробів буде нанесений унікальний цифровий код.

У декілька кліків покупці зможуть перевірити легальність виробів та захиститися від підробок.

"Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим", — йдеться в повідомленні.

Коли розробка розпочне функціонування в Україні, громадяни у декілька простих кроків зможуть перевірити справжність товару:

Відскануйте код через застосунок "Дія". "Дія" покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром. Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.

Над створенням проєкту працюють фахівці з Мінцифри, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.

Скриншот допису Мінцифри

Крім того, команда IT-фахівців Міністерства оборони України працює над створення мобільного застосунку "Армія+". У додатку будуть доступні електронне посвідчення захисника, форми зворотного зв'язку, навчальні онлайн-курси.

Також в Україні цього року запустять освітній застосунок "Мрія". В додатку буде доступна інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також Мрія-ID — електронний учнівський квиток.