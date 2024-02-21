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В Україні запровадять електронний акциз — у Мінцифри назвали переваги

21 лютого 2024 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні запровадять електронний акциз — у Мінцифри назвали переваги
Український акциз. Ілюстративне фото: Мінфін
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні працюють над впровадження системи електронних акцизів на товари. Відтепер громадяни самостійно зможуть перевіряти легальність продукції, щоб убезпечити себе від підробок. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в середу, 21 лютого.

В Україні запровадять еАкциз

Згідно з правилами нового електронного акцизу, на кожному упакуванні алкогольних чи тютюнових виробів буде нанесений унікальний цифровий код. 

У декілька кліків покупці зможуть перевірити легальність виробів та захиститися від підробок.

"Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим", — йдеться в повідомленні. 

Коли розробка розпочне функціонування в Україні, громадяни у декілька простих кроків зможуть перевірити справжність товару:

  1. Відскануйте код через застосунок "Дія".
  2. "Дія" покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром.
  3. Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.

Над створенням проєкту працюють фахівці з Мінцифри, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.

Скриншот допису Мінцифри
Скриншот допису Мінцифри

Крім того, команда IT-фахівців Міністерства оборони України працює над створення мобільного застосунку "Армія+". У додатку будуть доступні електронне посвідчення захисника, форми зворотного зв'язку, навчальні онлайн-курси.

Також в Україні цього року запустять освітній застосунок "Мрія". В додатку буде доступна інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також Мрія-ID — електронний учнівський квиток.

Дія
Україна
Мінцифри
економіка
акцизи

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