Налоги в Украине — правительство готовит масштабные изменения

В Украине введут налоговые изменения — кому готовить кошельки
Украина в 2024 году столкнулась с дефицитом бюджета, который хотела покрыть за счет международной поддержки. Учитывая это, правительство готовит масштабные налоговые изменения, которые позволят получить дополнительные поступления в казну.
Об этом сообщает финтех-издание PaySpace Magazine.
Поиск новых бюджетных поступлений
В частности, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) отметила критическую потребность в средствах и обратила внимание на возможность привлечения дополнительного ресурса от сокращения программ неприоритетных капитальных финансовых расходов.
Однако это позволит сэкономить только около 7,5 млрд гривен, поэтому остается важный источник пополнения бюджета — налоги.
Обновление некоторых налогов и сборов
Как анонсировал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, в правительстве начали работать над проектом закона о точечном повышении налогов на некоторые операции. В итоге это позволило бы привлечь в казну до 44 млрд грн.
Соответствующие меры разработало Министерство финансов в рамках условий Меморандума с МВФ. Фонд ожидает обеспечения правительством поступления дополнительных доходов не менее 0,5% от ВВП. Учитывая это, Минфин планирует ввести ряд мер. Среди них:
- введение военного сбора в 0,1% от доходов предприятий и ФЛП;
- введение налога на роскошь — 1,5% от продажи драгоценных металлов и 30% от продажи ювелирки;
- введение налога на продажу имущества — 10%;
- авансовые налоги с АЗС.
В частности, как ожидается, новый военный сбор коснется юрлиц — плательщиков налога на прибыль компаний, а также плательщиков единого налога ІІІ и ІV групп, физлиц — предпринимателей — плательщиков единого налога І, ІІ, ІІІ и ІV групп на размер от 0,1% до 1,5%.
Когда могут заработать изменения
Глава Налогового комитета подчеркнул, что законопроект могут подготовить уже в марте.
Как отмечает издание, такие меры считаются "косметическими", поэтому вполне возможно тотальное повышение налогов в будущем. Увеличить могут все основные сборы. Речь идет о:
- налоге на доходы физлиц (НДФЛ);
- военном сборе;
- налоге на прибыль;
- налоге на добавленную стоимость (НДС).
"Вероятнее всего, в этом году основные налоговые ставки повышать не будут. А вот в следующем году, если ситуация не изменится к лучшему, то правительству все же придется прибегнуть к тотальному повышению налогов", — добавляет издание.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.
Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.
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