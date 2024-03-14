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В Украине введут налоговые изменения — кому готовить кошельки

14 марта 2024 21:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в Украине — правительство готовит масштабные изменения
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украина в 2024 году столкнулась с дефицитом бюджета, который хотела покрыть за счет международной поддержки. Учитывая это, правительство готовит масштабные налоговые изменения, которые позволят получить дополнительные поступления в казну.

Об этом сообщает финтех-издание PaySpace Magazine.

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В частности, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) отметила критическую потребность в средствах и обратила внимание на возможность привлечения дополнительного ресурса от сокращения программ неприоритетных капитальных финансовых расходов.

Однако это позволит сэкономить только около 7,5 млрд гривен, поэтому остается важный источник пополнения бюджета — налоги.

Обновление некоторых налогов и сборов

Как анонсировал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, в правительстве начали работать над проектом закона о точечном повышении налогов на некоторые операции. В итоге это позволило бы привлечь в казну до 44 млрд грн.

Соответствующие меры разработало Министерство финансов в рамках условий Меморандума с МВФ. Фонд ожидает обеспечения правительством поступления дополнительных доходов не менее 0,5% от ВВП. Учитывая это, Минфин планирует ввести ряд мер. Среди них:

  • введение военного сбора в 0,1% от доходов предприятий и ФЛП;
  • введение налога на роскошь — 1,5% от продажи драгоценных металлов и 30% от продажи ювелирки;
  • введение налога на продажу имущества — 10%;
  • авансовые налоги с АЗС.

В частности, как ожидается, новый военный сбор коснется юрлиц — плательщиков налога на прибыль компаний, а также плательщиков единого налога ІІІ и ІV групп, физлиц — предпринимателей — плательщиков единого налога І, ІІ, ІІІ и ІV групп на размер от 0,1% до 1,5%.

Когда могут заработать изменения

Глава Налогового комитета подчеркнул, что законопроект могут подготовить уже в марте.

Как отмечает издание, такие меры считаются "косметическими", поэтому вполне возможно тотальное повышение налогов в будущем. Увеличить могут все основные сборы. Речь идет о:

  • налоге на доходы физлиц (НДФЛ);
  • военном сборе;
  • налоге на прибыль;
  • налоге на добавленную стоимость (НДС).

"Вероятнее всего, в этом году основные налоговые ставки повышать не будут. А вот в следующем году, если ситуация не изменится к лучшему, то правительству все же придется прибегнуть к тотальному повышению налогов", — добавляет издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

госбюджет
ФЛП
налоги
бизнес
правительство

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