Податки в Україні — уряд готує масштабні зміни

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

Україна у 2024 році зіткнулася з дефіцитом бюджету, який хотіла покрити за рахунок міжнародної підтримки. З огляду на це, уряд готує масштабні податкові зміни, які дозволять отримати додаткові надходження до казни.

Про це повідомляє фінтех-видання PaySpace Magazine.

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Пошук нових бюджетних надходжень

Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) наголосила на критичній потребі у коштах та звернула увагу на можливість залучення додаткового ресурсу від скорочення програм непріоритетних капітальних фінансових видатків.

Однак це дозволить заощадити тільки близько 7,5 млрд гривень, тому залишається важливе джерело поповнення бюджету — податки.

Оновлення деяких податків та зборів

Як анонсував голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, в уряді почали працювати над проєктом закону про точкове підвищення податків на деякі операції. У підсумку це дозволило б залучити до казни до 44 млрд грн.

Відповідні заходи розробило Міністерство фінансів в рамках умов Меморандуму з МВФ. Фонд чекає на забезпечення урядом надходження додаткових доходів у щонайменше 0,5% від ВВП. З огляду на це, Мінфін планує запровадити низку заходів. Серед них:

введення військового збору в 0,1% від доходів підприємств і ФОПів;

запровадження податку на розкіш — 1,5% від продажу дорогоцінних металів і 30% від продажу ювелірки;

запровадження податок на продаж майна — 10%;

авансові податки з АЗС.

Зокрема, як очікується, новий військовий збір торкнеться юросіб — платників податку на прибуток компаній, а також платників єдиного податку ІІІ та ІV груп, фізосіб — підприємців — платників єдиного податку І, ІІ, ІІІ та ІV груп на розмір від 0,1% до 1,5%.

Коли можуть запрацювати зміни

Голова Податкового комітету зазначив, що законопроєкт можуть підготувати вже в березні.

Як зауважує видання, такі заходи вважаються "косметичними", тому цілком можливе тотальне підвищення податків у майбутньому. Підвищити можуть усі основні збори. Йдеться про:

податок на доходи фізосіб (ПДФО);

військовий збір;

податок на прибуток;

податок на додану вартість (ПДВ).

"Найвірогідніше, цього року основні податкові ставки підвищувати не будуть. А ось наступного року, якщо ситуація не зміниться на краще, то уряду все ж доведеться вдатися до тотального підвищення податків", — додає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званий "Клуб білого бізнесу". Податковий комітет Верховної Ради вже розробив відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.