Штрафы в Украине — депутаты поддержали введение нового наказания

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ввели наказание за нарушение по осуществлению лоббирования. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в целом.

Об этом рассказал заместитель главы Финансового комитета Ярослав Железняк.

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Детальнее о наказании за лоббирование

Представитель комитета отметил, что законопроект №10373 устанавливает административную ответственность в виде штрафных санкций за лоббирование без регистрации, а также за нарушение требований в сфере лоббирования.

Как пояснили инициаторы проекта, отсутствие законодательного регулирования лоббирования, в частности, установление ответственности за нарушение было проблемой, требовавшей решения в нормативно-правовых актах и в соответствии с рекомендациями международных организаций, членом которых является Украина.

Документ дополнил Кодекс об административном правонарушении (КУоАП) статьей 18846-1 "Незаконное совершение лоббирования". Она будет предусматривать админответственность за осуществление лоббирования лицом, не имеющим статуса субъекта лоббирования или лицом, статус субъекта лоббирования которого прекращен/остановлен. Штраф будет колебаться в пределах 850 — 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение за год — 3,4 тыс. — 8,5 тыс. грн.

За осуществление лоббирования лицом, которое при получении такого статуса не сообщило об обстоятельствах, исключающих возможность такого, согласно закону "О лоббировании" предусмотрен штраф от 8,5 тыс. — 17 тыс. грн.

За неподачу/несвоевременную подачу отчета по лоббированию в Реестр прозрачности будут наказываться штрафом на сумму от 850 — 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение 5,1 тыс. — 6,8 тыс. грн с запретом осуществления лоббирования сроком на один год.

За неподачу/несвоевременное представление в Нацагентство по предотвращению коррупции заявления об остановке/прекращении статуса или заявлении об исключении из Реестра прозрачности сведений о физлице, осуществляющем лоббирование от имени юрлица — субъекта лоббирования, в случаях, предусмотренных законом "О лоббировании" штраф от 1,7 тыс. — 5,1 тыс. грн

Право составлять протоколы по вышеуказанным статьям будут иметь уполномоченные лица НАПК, а обязанность рассматривать соответствующие дела — районные, районные в городе, городские или горрайонные суды.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипучреждениями, на деятельность медиа и политпартии, а также на деятельность, связанную с предоставлением/использованием международной технической помощи, воплощением проектов, программ международной технической помощи.

Также не будет считаться лоббированием адвокация и деятельность, ограничивающаяся правом на мирные собрания.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на улучшение процедур получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям". Он вводит, в частности, гибкую систему государственного софинансирования высшего образования, включая гранты студентам.