В Украине появится бальная система начисления пенсий

Пенсионеры. Фото: Freepik

Пенсионную систему Украины ждет очередная реформа. С 2024 года правительство планирует ввести балльную систему при начислении пенсионных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире Национального телемарафона.

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По словам министра, в результате реформы пенсии должны вырасти практически у всех пенсионеров.

Для этого планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда на 100 млрд грн.

"Пенсии будут пересчитаны практически всем гражданам, вышедшим на пенсию больше трех лет назад. Потому что за последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет", — заверила Оксана Жолнович.

Особенности бальной системы начисления пенсий

Бальная система необходима для нивелирования разницы в размерах пенсионных выплат гражданам с одинаковым стажем, но вышедшим на пенсию в разные периоды.

"За каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал, будет посчитано соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. Таким образом планируется рассчитывать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше — то 11-12 баллов. Или же, наоборот, — меньше", — объяснила министр механизм будущих начислений.

В результате подобных расчетов каждый пенсионер будет иметь свое уникальное количество баллов, что позволит соответствующим образом индексировать ему пенсионные выплаты.

Введение бальной системы начисления пенсий потребует увеличения бюджета Пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Деньги планируют получить преимущественно за счет ЕСВ с зарплат военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что до конца года масштабное повышение пенсий в Украине не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.

В этом месяце повышение пенсионных выплат состоится для граждан, которым исполнится 70, 75 и 80 лет.

Речь идет о возрастных надбавках. Так, пенсионеры, которые достигнут в ноябре 80-летнего возраста, получат ежемесячную доплату на сумму 570 грн. Граждане, которым исполнится 75 лет, а также те, кому до 80 лет, дадут доплату в 456 грн. Тем, кто отпразднует свое 70-летие, получит доплату в 300 грн. Такую же сумму уже насчитывают тем, кому сейчас до 75 лет.

Мы также писали о том, что с 2024 года изменятся требования к страховому стажу в рамках параметрической пенсионной реформы, начатой шесть лет назад. Согласно ей, каждый год должны расти требования к стажу, что дает право выхода на пенсию по возрасту.

Если в этом году украинцы могли рассчитывать на пенсию в 60 лет, имея не менее 30 лет стажа, то в 2024 году стаж должен быть на год больше. Дальше — еще больше, и так до 2028 года.