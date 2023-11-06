В Україні з'явиться бальна система нарахування пенсій

Пенсіонери. Фото: Freepik

Пенсійну систему України чекає чергова реформа. З 2024 року уряд планує запровадити бальну систему при нарахуванні пенсійних виплат.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Національного телемарафону.

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За словами міністерки, в результаті реформи пенсії мають зрости практично у всіх пенсіонерів.

Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень.

"Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж три роки від цього часу. Тому що за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок", — запевнила Оксана Жолнович.

Особливості бальної системи нарахування пенсій

Бальна система покликана до життя необхідністю нівелювати розбіжності у розмірах пенсійних виплат громадянам з однаковим стажем, але які вийшли на пенсію у різні періоди.

"За кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення її заробітної плати та середньої, яка була на той місяць у той рік. Таким чином планується обраховувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше — то 11-12 балів. Або ж, навпаки, — менше", — пояснила міністерка механізм майбутніх нарахувань.

В результаті подібних обрахувань кожен пенсіонер матиме свою унікальну кількість балів, що дозволить відповідним чином індексувати йому пенсійні виплати.

Запровадження бальної системи нарахування пенсій потребуватиме збільшення бюджету Пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Гроші планують отримати переважно за рахунок ЄСВ із зарплат військовослужбовців.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що до кінця року масштабного підвищення пенсій в Україні не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.

Цього місяця підвищення пенсійних виплат відбудеться для громадян, яким виповниться 70, 75 та 80 років.

Йдеться про вікові надбавки. Так, пенсіонери, які досягнуть у листопаді 80-річного віку, отримають щомісячну доплату в сумі 570 грн. Громадяни, яким виповниться 75 років, а також ті, кому до 80 років, нададуть доплату у 456 грн. Ті, хто відсвяткують своє 70-річчя, отримають доплату у 300 грн. Таку ж суму вже нараховують тим, кому зараз до 75 років.

Писали ми також про те, що з 2024 року зміняться вимоги до страхового стажу у рамках параметричної пенсійної реформи, започаткованої шість років тому. Відповідно до неї, щороку мають зростати вимоги до стажу, що надає право виходу на пенсію за віком.

Якщо цьогоріч українці могли розраховувати на пенсію у 60 років, які мають щонайменше 30 років стажу, то в 2024 році — на один рік більше. Далі ще більше, і так упродовж до 2028 року.