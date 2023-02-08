Аварийные отключения света в Украине - названо причину

В Украине применяют аварийные отключения света: названо причину
Потребление электроэнергии возросло из-за наступления морозов. В Запорожской, Донецкой и Николаевской областях без отключений, а вот в Одессе применяют аварийные отключения света.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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Отключение света
"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего — в вечерние часы", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго также сообщили, что тот объем электроэнергии, который есть, недостаточен для покрытия потребления в полной мере.
"В Одесской области сохраняются ограничения сети. Лимиты потребления не приходились в Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений", — уточнили в компании.
Ремонты
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Одесской области ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают сутками и прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.
Напомним, что Агентство США по международному развитию передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию. Мощность станции 28 МВт.
Министр энергетики Герман Галущенко назвал передачу этой мобильной электростанции только первым шагом по реализации Стратегии Минэнерго по децентрализации отечественной энергосистемы.
Эта стратегия предполагает строительство сетей малой генерации по всей стране.