Аварійні відключення світла в Україні - названо причину

Відключення світла в Україні

Споживання електроенергії зросло через настання морозів. У Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях без відключень, а ось в Одесі застосовують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла

"Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше — у вечірні години", — йдеться в повідомленні.

В Укренерго також повідомили, що той обсяг електроенергії, який є, є недостатнім для покриття споживання повною мірою.

"В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, через те, що пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів", — уточнили в компанії.

Ремонти

У НЕК "Укренерго" повідомили, що в Одеській області ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють цілодобово та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію. Потужність станції 28 МВт.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав передачу цієї мобільної електростанції лише першим кроком щодо реалізації Стратегії Міненерго щодо децентралізації вітчизняної енергосистеми.

Ця стратегія передбачає будівництво мереж малої генерації по всій країні.