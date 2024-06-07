Украинцы предпочитают электромобили — на сколько увеличился спрос в мае

Электрокар Volkswagen ID.4 на заводе в Германии. Фото: Reuters

В мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составила лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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За прошлый месяц основную часть зарегистрированных электромобилей составили легковые автомобили — 4025 единиц, из них новых — 647, а подержанных — 3378. Из 88 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 5 были новыми.

В ТОП-5 новых электромобилей луны вошли:

Volkswagen ID.4 — 110 автомобилей; Honda M-NV — 72 машины; Nissan Ariya — 58; BYD Song Plus — 45; Zeekr 001 — 32.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит следующим образом:

Nissan Leaf — 492 автомобилей; Tesla Model 3 — 404 авто; Tesla Model Y — 335; Volkswagen е-Golf — 212; Hyundai Kona — 210 машин.

Всего с начала года в Украине зарегистрировано более 20,2 тыс. электромобилей, из них 20% новых, а остальные 80% — б/у.

Что еще стоит знать

Напомним, автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Известно, на что жалуются водители в отзывах.

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