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В Украине увеличился спрос на электрокары — какие марки покупают чаще

7 июня 2024 17:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы предпочитают электромобили — на сколько увеличился спрос в мае
Электрокар Volkswagen ID.4 на заводе в Германии. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составила лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Самые популярные электромобили мая

За прошлый месяц основную часть зарегистрированных электромобилей составили легковые автомобили — 4025 единиц, из них новых — 647, а подержанных — 3378. Из 88 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 5 были новыми.

В ТОП-5 новых электромобилей луны вошли:

  1. Volkswagen ID.4 — 110 автомобилей;
  2. Honda M-NV — 72 машины;
  3. Nissan Ariya — 58;
  4. BYD Song Plus — 45;
  5. Zeekr 001 — 32.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит следующим образом:

  1. Nissan Leaf — 492 автомобилей;
  2. Tesla Model 3 — 404 авто;
  3. Tesla Model Y — 335;
  4. Volkswagen е-Golf — 212;
  5. Hyundai Kona — 210 машин.

Всего с начала года в Украине зарегистрировано более 20,2 тыс. электромобилей, из них 20% новых, а остальные 80% — б/у.

Что еще стоит знать

Напомним, автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Известно, на что жалуются водители в отзывах.

Мы также сообщали, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены. Эксперт по автомобильной промышленности Роб Диллан назвал основные причины, почему 160 тысяч км является максимальным пробегом, после которого авто не стоит рассматривать как вариант для покупки.

авто
электрокары
деньги
електромобиль
Укравтопром

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