Українці віддають перевагу електромобілям — на скільки збільшився попит в травні

В Україні збільшився попит на електрокари — які марки купують частіше
У травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.
Про це повідомляє пресслужба асоціації "Укравтопром".
Найпопулярніші електромобілі травня
За минулий місяць основну частину зареєстрованих електромобілів склали легкові автомобілі — 4025 одиниць, з них нових — 647, а вживаних — 3378. З 88 зареєстрованих комерційних електромобілів лише 5 були новими.
У ТОП-5 нових електромобілів місяця увійшли:
- Volkswagen ID.4 — 110 автомобілів;
- Honda M-NV — 72 машини;
- Nissan Ariya — 58;
- BYD Song Plus — 45;
- Zeekr 001 — 32.
ТОП-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає наступним чином:
- Nissan Leaf — 492 автомобілів;
- Tesla Model 3 — 404 авто;
- Tesla Model Y — 335;
- Volkswagen е-Golf — 212;
- Hyundai Kona — 210 машин.
Усього з початку року в Україні зареєстровано понад 20,2 тис. електромобілів, з них 20% є новими, а решта 80% — вживаними.
Що ще варто знати
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