Українці віддають перевагу електромобілям — на скільки збільшився попит в травні

Електрокар Volkswagen ID.4 на заводі у Німеччині. Фото: Reuters

У травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Укравтопром".

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Найпопулярніші електромобілі травня

За минулий місяць основну частину зареєстрованих електромобілів склали легкові автомобілі — 4025 одиниць, з них нових — 647, а вживаних — 3378. З 88 зареєстрованих комерційних електромобілів лише 5 були новими.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця увійшли:

Volkswagen ID.4 — 110 автомобілів; Honda M-NV — 72 машини; Nissan Ariya — 58; BYD Song Plus — 45; Zeekr 001 — 32.

ТОП-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає наступним чином:

Nissan Leaf — 492 автомобілів; Tesla Model 3 — 404 авто; Tesla Model Y — 335; Volkswagen е-Golf — 212; Hyundai Kona — 210 машин.

Усього з початку року в Україні зареєстровано понад 20,2 тис. електромобілів, з них 20% є новими, а решта 80% — вживаними.

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