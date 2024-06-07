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В Україні збільшився попит на електрокари — які марки купують частіше

7 червня 2024 17:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці віддають перевагу електромобілям — на скільки збільшився попит в травні
Електрокар Volkswagen ID.4 на заводі у Німеччині. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Укравтопром".

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Найпопулярніші електромобілі травня

За минулий місяць основну частину зареєстрованих електромобілів склали легкові автомобілі — 4025 одиниць, з них нових — 647, а вживаних — 3378. З 88 зареєстрованих комерційних електромобілів лише 5 були новими.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця увійшли:

  1. Volkswagen ID.4 — 110 автомобілів;
  2. Honda M-NV — 72 машини;
  3. Nissan Ariya — 58;
  4. BYD Song Plus — 45;
  5. Zeekr 001 — 32.

ТОП-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає наступним чином:

  1. Nissan Leaf — 492 автомобілів;
  2. Tesla Model 3 — 404 авто;
  3. Tesla Model Y — 335;
  4. Volkswagen е-Golf — 212;
  5. Hyundai Kona — 210 машин.

Усього з початку року в Україні зареєстровано понад 20,2 тис. електромобілів, з них 20% є новими, а решта 80% — вживаними.

Що ще варто знати

Нагадаємо, автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Відомо, на що скаржаться водії у відгуках.

Ми також повідомляли, з яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни. Експерт з автомобільної промисловості Роб Діллан назвав основні причини, чому 160 000 км є максимальним пробігом, після якого авто не варто розглядати як варіант для купівлі.

авто
електрокари
гроші
електромобіль
Укравтопром

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