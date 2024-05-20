Бизнес в Украине — наиболее популярные сферы для женщин в 2024 году

В Украине женщины активнее идут в бизнес — популярные сферы в 2024 году
В Украине женщины продолжают активно открывать бизнес. С начала года появилось более 43,55 тысячи новых физлиц-предпринимателей (ФЛП).
Такие данные приводят аналитики Opendatabot.
Женское предпринимательство в 2024 году
Так, за первый квартал текущего года, женщины открыли 43 554 тысячи новых дел. Доля от общего количества составляет 59%, что является рекордным показателем за последние годы. В этот период мужчины открыли 30,49 тыс. новых дел.
В частности, до войны, в 2021 году, на женщин приходился 51% от общего количества новосозданных бизнесов.
Популярные сферы среди женщин и мужчин
Учитывая данные за первый квартал года, женщины чаще всего шли в следующие сферы:
- розничная торговля (доля женщин 68% и мужчин — 32%);
- предоставление других индивидуальных услуг (доля женщин 89%, мужчин — 11%);
- сфера информационных услуг (доля женщин 63% и мужчин — 37%).
Среди мужчин популярные сферы:
- компьютерное программирование (доля мужчин 58%, женщин — 42%);
- оптовая торговля (доля мужчин 52%, женщин — 48%).
Что еще стоит знать
Напомним, в тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн. Из них 500-600 млрд — могли бы поступить в бюджет. Но вывести эти средства из тени — это дело не на один год.
Также мы писали, что государство по программе "еРабота" инвестировало в поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд гривен. Украинцы могут в дальнейшем подавать заявки на гранты.
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