Бизнес в Украине — наиболее популярные сферы для женщин в 2024 году

Женщина за компьютером. Фото: diia.gov.ua

В Украине женщины продолжают активно открывать бизнес. С начала года появилось более 43,55 тысячи новых физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Такие данные приводят аналитики Opendatabot.

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Так, за первый квартал текущего года, женщины открыли 43 554 тысячи новых дел. Доля от общего количества составляет 59%, что является рекордным показателем за последние годы. В этот период мужчины открыли 30,49 тыс. новых дел.

В частности, до войны, в 2021 году, на женщин приходился 51% от общего количества новосозданных бизнесов.

Источник: opendatabot.ua

Популярные сферы среди женщин и мужчин

Учитывая данные за первый квартал года, женщины чаще всего шли в следующие сферы:

розничная торговля (доля женщин 68% и мужчин — 32%);

предоставление других индивидуальных услуг (доля женщин 89%, мужчин — 11%);

сфера информационных услуг (доля женщин 63% и мужчин — 37%).

Среди мужчин популярные сферы:

компьютерное программирование (доля мужчин 58%, женщин — 42%);

оптовая торговля (доля мужчин 52%, женщин — 48%).

Источник: opendatabot.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн. Из них 500-600 млрд — могли бы поступить в бюджет. Но вывести эти средства из тени — это дело не на один год.

Также мы писали, что государство по программе "еРабота" инвестировало в поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд гривен. Украинцы могут в дальнейшем подавать заявки на гранты.