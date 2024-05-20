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В Україні жінки активніше йдуть у бізнес — популярні сфери у 2024 році

20 травня 2024 09:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Бізнес в Україні — які найбільш популярні сфери для жінок у 2024 році
Жінка за комп'ютером. Фото: diia.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні жінки продовжують активно відкривати бізнес. З початку року з'явилося понад 43,55 тисячі нових фізосіб-підприємців (ФОП).

Такі дані наводять аналітики Opendatabot.

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Так, за перший квартал поточного року, жінки відкрили 43 554 тисячі нових справ. Частка від загальної кількості становить 59%, що є рекордним показником за останні роки. У цей період чоловіки відкрили 30,49 тис. нових справ.

Зокрема, до війни, у 2021 році, на жінок припадав 51% від загальної кількості новостворених бізнесів.

 

бізнес ФОП
Джерело: opendatabot.ua

Популярні сфери серед жінок та чоловіків

З огляду на дані за перший квартал року, найчастіше жінки йшли у такі сфери:

  • роздрібна торгівля (частка жінок 68% та чоловіків — 32%);
  • надання інших індивідуальних послуг (частка жінок 89%, чоловіків — 11%);
  • сфера інформаційних послуг (частка жінок 63% та чоловіків — 37%).

Серед чоловіків популярні сфери:

  • комп'ютерне програмування (частка чоловіків 58%, жінок — 42%);
  • гуртова торгівля (частка чоловіків 52%, жінок — 48%).

 

бізнес ФОП
Джерело: opendatabot.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500-600 млрд — могли б надійти до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.

Також ми писали, що держава за програмою "єРобота" інвестувала у підтримку малого та середнього бізнесу 8 млрд гривень. Українці можуть надалі подавати заявки на гранти.

жінки
бізнес
компанії
підприємці

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