Бізнес в Україні — які найбільш популярні сфери для жінок у 2024 році

Жінка за комп'ютером. Фото: diia.gov.ua

В Україні жінки продовжують активно відкривати бізнес. З початку року з'явилося понад 43,55 тисячі нових фізосіб-підприємців (ФОП).

Такі дані наводять аналітики Opendatabot.

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Так, за перший квартал поточного року, жінки відкрили 43 554 тисячі нових справ. Частка від загальної кількості становить 59%, що є рекордним показником за останні роки. У цей період чоловіки відкрили 30,49 тис. нових справ.

Зокрема, до війни, у 2021 році, на жінок припадав 51% від загальної кількості новостворених бізнесів.

Джерело: opendatabot.ua

Популярні сфери серед жінок та чоловіків

З огляду на дані за перший квартал року, найчастіше жінки йшли у такі сфери:

роздрібна торгівля (частка жінок 68% та чоловіків — 32%);

надання інших індивідуальних послуг (частка жінок 89%, чоловіків — 11%);

сфера інформаційних послуг (частка жінок 63% та чоловіків — 37%).

Серед чоловіків популярні сфери:

комп'ютерне програмування (частка чоловіків 58%, жінок — 42%);

гуртова торгівля (частка чоловіків 52%, жінок — 48%).

Джерело: opendatabot.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500-600 млрд — могли б надійти до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.

Також ми писали, що держава за програмою "єРобота" інвестувала у підтримку малого та середнього бізнесу 8 млрд гривень. Українці можуть надалі подавати заявки на гранти.