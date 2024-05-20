Бізнес в Україні — які найбільш популярні сфери для жінок у 2024 році

В Україні жінки активніше йдуть у бізнес — популярні сфери у 2024 році
В Україні жінки продовжують активно відкривати бізнес. З початку року з'явилося понад 43,55 тисячі нових фізосіб-підприємців (ФОП).
Такі дані наводять аналітики Opendatabot.
Жіноче підприємництво у 2024 році
Так, за перший квартал поточного року, жінки відкрили 43 554 тисячі нових справ. Частка від загальної кількості становить 59%, що є рекордним показником за останні роки. У цей період чоловіки відкрили 30,49 тис. нових справ.
Зокрема, до війни, у 2021 році, на жінок припадав 51% від загальної кількості новостворених бізнесів.
Популярні сфери серед жінок та чоловіків
З огляду на дані за перший квартал року, найчастіше жінки йшли у такі сфери:
- роздрібна торгівля (частка жінок 68% та чоловіків — 32%);
- надання інших індивідуальних послуг (частка жінок 89%, чоловіків — 11%);
- сфера інформаційних послуг (частка жінок 63% та чоловіків — 37%).
Серед чоловіків популярні сфери:
- комп'ютерне програмування (частка чоловіків 58%, жінок — 42%);
- гуртова торгівля (частка чоловіків 52%, жінок — 48%).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500-600 млрд — могли б надійти до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.
Також ми писали, що держава за програмою "єРобота" інвестувала у підтримку малого та середнього бізнесу 8 млрд гривень. Українці можуть надалі подавати заявки на гранти.
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