Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине взлетели цены на АЗС — сколько обойдется топливо завтра arrow

В Украине взлетели цены на АЗС — сколько обойдется топливо завтра

18 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 19 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее в Украине за последние сутки значительно выросли. Увеличилась стоимость бензина и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 51 копейку.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 19 марта вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 19 марта
Цены на топливо в Украине на 19 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 19 марта

По данным мониторингового сайта, 19 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,20 грн/л;
  • А-95 — 52,60 грн/л;
  • А-92 — 49,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,90 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,82 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,91 грн/л,
  • А-95 — 51,51грн./л,
  • бензин А-92 — 48,50 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 51,84 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,82 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 19 марта
Цены на топливо в Украине на 19 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 19 марта

19 марта топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,59 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украине могут ввести штрафы за фальсификации пробега авто . Новый законопроект предлагает наложение штрафов на лиц, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.  

М   и также рассказывали, что стало известно, кто получит право на льготное растаможивание авто. Речь идет о гражданах, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

цены на топливо
бензин
деньги
АЗС
цены в Украине
цены
дизтопливо
рынок топлива
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться