Цены на топливо в Украине по состоянию на 19 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее в Украине за последние сутки значительно выросли. Увеличилась стоимость бензина и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 51 копейку.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 19 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 56,20 грн/л;

А-95 — 52,60 грн/л;

А-92 — 49,29 грн/л;

дизельное топливо — 52,90 грн/л;

сжиженный газ — 27,82 грн/л.

A-95+ — 54,91 грн/л,

А-95 — 51,51грн./л,

бензин А-92 — 48,50 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 51,84 грн/л,

сжиженный газ — 27,82 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 19 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

19 марта топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,59 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Напомним, мы писали, что в Украине могут ввести штрафы за фальсификации пробега авто . Новый законопроект предлагает наложение штрафов на лиц, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.

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