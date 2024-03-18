Ціни на пальне в Україні станом на 19 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне в Україні за останню добу значно зросли. Збільшилась вартість бензину та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 51 копійку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 19 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,20 грн/л;

А-95 — 52,60 грн/л;

А-92 — 49,29 грн/л;

дизельне пальне — 52,90 грн/л;

скраплений газ — 27,82 грн/л.

A-95+ — 54,91 грн/л,

А-95 — 51,51грн/л,

бензин А-92 — 48,50 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,84 грн/л,

скраплений газ — 27,82 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 19 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

19 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,59 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні можуть запровадити штрафи за фальсифікацію пробігу авто. Новий законопроєкт пропонує накладення штрафів на осіб, які навмисно фальсифікують пробіг автомобілів.

М и також розповідали, що стало відомо, хто отримає право на пільгове розмитнення авто. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.