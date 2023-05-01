В Украине изменят правила размещения киосков и парковок

Припаркованные автомобили в Киеве. Фото: КГГА

В Украине народные депутаты намерены изменить правила размещения киосков и парковок. Это прописано в законопроекте №9233, зарегистрированном в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Детали законопроекта

Речь идет о документе, предусматривающем повышение эффективности привлечения субъектов хозяйствования в сфере благоустройства, которым предлагается ввести онлайн-аукционы для получения права на размещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и для определения операторов парковочных площадок.

В частности, закон предусматривает, что проекты комплексных схем размещения киосков будут подлежать обязательному общественному обсуждению, а органы местного самоуправления будут обнародовать информацию о разработке комплексной схемы их размещения и результатах общественного обсуждения.

Также документ регулирует процедуру разработки схемы размещения временных сооружений с учетом требований градостроительной документации и строительных норм, устанавливает требования к возможным местам расположения.

Появление временных сооружений возможно будет только по результатам проведения онлайн-аукциона. Это позволит субъектам хозяйствования на конкурсе получить право на деятельность, предложив самые высокие цены. Это в свою очередь приведет к увеличению поступлений в местные бюджеты.

Документ определяет основания прекращения права на размещение киосков. В частности, те, которые размещены самовольно, будут подлежать демонтажу.

Напомним, в Верховную Раду Украины (ВРУ) народные депутаты вскоре внесут законопроект, предусматривающий запрет эксплуатации автомобилей без глушителей. Автомобили на дорогах, по звуку напоминающие иранские дроны Shahed-136, во время войны недопустимы.