В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок

Припарковані автомобілі в Києві. Фото: КМДА

В Україні народні депутати мають намір змінити правила розміщення кіосків та паркувальних майданчиків. Це прописано у законопроєкті № 9233, зареєстрованому у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Деталі законопроєкту

Йдеться про документ щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою, яким пропонується запровадити онлайн-аукціони для отримання права на розміщення тимчасових споруд задля здійснення підприємницької діяльності та для визначення операторів майданчиків для паркування.

Зокрема, закон передбачає, що проєкти комплексних схем розміщення кіосків підлягатимуть обов'язковому громадському обговоренню, а органи місцевого самоврядування муситимуть оприлюднювати інформацію про розробку комплексної схеми їх розміщення та результати громадського обговорення.

Також документ врегульовує процедуру розроблення схеми розміщення тимчасових споруд з урахуванням вимог містобудівної документації та будівельних норм, встановлює вимоги до можливих місць розташування.

Поява тимчасових споруд можлива тільки за результатом проведення онлайн-аукціону. Це дозволить суб'єктам господарювання на конкурсі отримати право на діяльність, запропонувавши найвищу ціну. Це, своєю чергою, призведе до збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Документ визначає підстави припинення права на розміщення кіосків. Зокрема, ті, які розміщено самовільно, підлягатимуть демонтажу.

Нагадаємо, у Верховну Раду України (ВРУ) народні депутати невдовзі внесуть законопроєкт, який передбачатиме заборону експлуатації автомобілів без глушників. Авто на дорогах, які за звуком нагадують іранські дрони Shahed-136, під час війни неприпустимі.