В Украине изменяться соцвыплаты для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью. Фото: rubryka.com

В Министерстве социальной политики Украины активно обсуждают новые подходы к поддержке людей с инвалидностью. При этом Кабмин рассматривает альтернативные методы помощи, которые сделают инвалидов экономически независимыми от госвыплат.

Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью для Ukrinform TV.

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Жолнович подчеркнула, что фокус может сместиться с прямых денежных выплат на предоставление услуг, направленных на социальную адаптацию и трудоустройство.

Она задала риторический вопрос о целесообразности выплаты маленькой пенсии людям, которые могут и хотят работать, при условии, что они обеспечены всем необходимым для комфортной работы, включая качественную реабилитацию, протезирование, переобучение, а также адаптацию жилья и рабочего места.

"Если человек прошел качественную реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, предоставили жилье. Если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 000 — 20 000 гривен, есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?", — говорит Оксана Жолнович.

Министр выразила убеждение, что предоставление качественных социальных услуг будет более эффективным и полезным для экономической стабильности людей с инвалидностью, нежели небольшие пенсионные выплаты.

Напомним, что в Украине каждый человек с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Размер выплат и список льгот зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу. В этом году увеличения выплат для людей с инвалидностью II группы не предусматривается.

