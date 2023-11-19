В Україні змінюватимуться соцвиплати для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю. Фото: rubryka.com

У Міністерстві соціальної політики України активно обговорюють нові підходи щодо підтримки людей з інвалідністю. При цьому Кабмін розглядає альтернативні методи допомоги, які зроблять інвалідів економічно незалежними від держвиплат.

Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю для Ukrinform TV.

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Жолнович наголосила, що фокус може зміститися з прямих грошових виплат на надання послуг, спрямованих на соціальну адаптацію та працевлаштування.

Вона поставила риторичне питання щодо доцільності виплати маленької пенсії людям, які можуть і хочуть працювати, за умови, що вони забезпечені всім необхідним для комфортної роботи, включаючи якісну реабілітацію, протезування, перенавчання, а також адаптацію житла та робочого місця.

"Якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, надали житло. Якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 000 — 20 000 гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати трудові права?", — каже Оксана Жолнович.

Міністр висловила переконання, що надання якісних соціальних послуг буде більш ефективним та корисним для економічної стабільності людей з інвалідністю, ніж невеликі пенсійні виплати.

Нагадаємо, що в Україні кожна людина з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі. Цього року збільшення виплат для людей з інвалідністю ІІ групи не передбачається.