Цены на продукты — в Украине активно дешевеют овощи в мае

Овощной отдел магазина. Фото: Freepik

В Украине с приближением лета стоимость некоторых овощей начала активно снижаться, однако фрукты и ягоды подорожали из-за прохладной погоды. Эксперты рассказали, что именно в конце мая 2024 года покупать более выгодно.

Об этом информирует профильный портал Agropolit.

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Что подешевело в мае 2024 года

По словам аналитиков, в конце последнего месяца весны упали цены на несколько гривен на прошлогодний картофель. Стоимость в опте составляла 18-20 гривен.

Стала более доступна ранняя капуста. Удешевление продиктовано тем, что продукции поставляется на рынок больше, чем есть на нее спрос. В связи с этим закупочная стоимость упала до отметки от 6 до 10 гривен за килограмм.

Также начали снижаться цены на огурцы. Закупочная стоимость этого овоща упала до уровня 25-28 гривен, в то время как неделей ранее стоил от 25 до 35 гривен.

Как отмечают эксперты, подешевели кабачки. Если неделю тому назад их продавали по 40–45 гривен за килограмм, то сейчас цена упала до 35–40 гривен за килограмм.

На что выросли цены в мае

В то же время производители повысили цены на свеклу из-за ограниченного урожая. Так, свеклу старого урожая сейчас продают за 28-30 гривен за килограмм, а раннюю — от 60 до 65 гривен за килограмм.

Не отстает от свеклы морковь. Фермеры отгружают в конце мая гораздо дороже этот овощ. Сейчас старый урожай производители продают по 22-28 гривен за килограмм.

Подорожали брокколи и чеснок.

Также специалисты фиксируют рост цен на фоне холодной погоды в основных регионах выращивания на клубнику. Такие условия не привели к быстрому созреванию ягод, поэтому производители воспользовались ситуацией, оперативно повысив цены.

Если неделю назад килограмм ягод продавали по 65-85 гривен, то сейчас предлагают максимально от 60 до 100 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в странах Европы. Для сравнения взяли цены в соседней Польше и Румынии, а также в двух странах Балтии — Латвии и Эстонии.

Мы также писали, что в украинских магазинах в конце мая 2024 резко выросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.