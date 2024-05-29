Ціни на продукти — в Україні активно дешевшають овочі у травні

Овочевий відділ магазину. Фото: Freepik

В Україні з наближенням літа вартість деяких овочів почала активно знижуватись, однак фрукти та ягоди подорожчали через прохолодну погоду. Експерти розповіли, що саме наприкінці травня 2024 року купувати більш вигідно.

Про це інформує профільний портал Agropolit.

Читайте також:

Що подешевшало у травні 2024 року

За словами аналітиків, наприкінці останнього місяця весни впали ціни на кілька гривень на торішню картоплю. Вартість в гурті становить 18-20 гривень.

Стала більш доступна рання капуста. Подешевшання продиктоване тим, що продукції постачається на ринок більше, ніж є на неї попит. У зв'язку з цим, закупівельна вартість впала до позначки від 6 до 10 гривень за кілограм.

Також почали знижуватися ціни на огірки. Закупівельна вартість цього овоча впала до рівня 25-28 гривень, тоді як тижнем раніше коштував від 25 до 35 гривень.

Як зазначають експерти, подешевшали кабачки. Якщо тиждень тому їх продавали по 40-45 гривень за кілограм, то зараз ціна впала до 35-40 гривень за кілограм.

На що зросли ціни в травні

Водночас виробники підвищили ціни на буряки через обмежений урожай. Так, буряки старого врожаю зараз продають за 28-30 гривень за кілограм, а ранні — від 60 до 65 гривень за кілограм.

Не відстає від буряків морква. Фермери відвантажують наприкінці травня значно дорожче цей овоч. Зараз старий урожай виробники продають за 22-28 гривень за кілограм.

Подорожчали броколі та часник.

Також фіксують фахівці зростання цін на тлі холодної погоди в основних регіонах вирощування на полуницю. Такі умови не сприяли швидкому дозріванню ягід, тому виробники скористалися ситуацією, оперативно підвищивши ціни.

Якщо тиждень тому кілограм ягід продавали за 65-85 гривень, то зараз максимально пропонують від 60 до 100 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у країнах Європи. Для порівняння взяли ціни в сусідній Польщі та Румунії, а також двох країнах Балтії — Латвії та Естонії.

Ми також писали, що в українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.