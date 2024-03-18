Курс валют на 18 марта — доллар в банках снизился в цене

В Украине снизился курс доллара после выходных — сколько стоит
Курс доллара на наличном рынке продолжает снижаться. В понедельник, 18 марта, Национальный банк Украины (НБУ) тоже опустил официальный курс американской валюты.
Об этом свидетельствуют Нацбанка и мониторинговых порталах.
Курс доллара, евро и злотого
По данным НБУ, на понедельник официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:
- доллар — 38,68 грн (-0,10);
- евро — 42,28 грн (-0,13);
- злотый — 9,84 грн (+0,05).
Курс валют в банках
Как пишет сайт Kurs, доллар начал дешеветь на наличном рынке. В покупке стоит 38,49 грн (-0,01), в продаже — 38,98 грн (-0,04). Евро покупают за 41,92 грн (-0,08), продают — за 42,68 грн (-0,07).
ПриватБанк покупает доллар дешевле — за 38,25 грн (-0,10), продает — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,30 грн (-0,20), продает — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает дороже — за 38,65 грн (+0,15), продает — за 39,15 грн (+0,20).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации портала Minfin, в обменниках доллар дешевеет. Покупают за 38,67 грн (-0,13), продают — за 38,77 грн (-0,13). Евро стоит в покупке 42,30 грн (-0,15), в продаже — 42,60 грн (0,05).
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Напомним, по прогнозу S&P Global Ratings, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости всего несколько гривен, а в следующем году ждет более существенное обесценивание нацвалюты.
Ранее сообщалось, что Национальный банк сократил поддержку курса гривны продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.
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