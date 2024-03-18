Курс валют на 18 березня — долар у банках знизився в ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжує знижуватися. У понеділок, 18 березня, Національний банк України (НБУ) теж опустив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових порталів.

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З даними НБУ, на понеділок офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

долар — 38,68 грн (-0,10);

євро — 42,28 грн (-0,13);

злотий — 9,84 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. У купівлі коштує 38,47 грн (-0,02), у продажу — 38,97 грн (-0,04). Євро купують за 41,92 грн (-0,08), продають — за 42,68 грн (-0,07).

ПриватБанк купує долар дешевше — за 38,25 грн (-0,10), продає — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,30 грн (-0,20), продає — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує дорожче — за 38,65 грн (+0,15), продає — за 39,15 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар купують за 38,67 грн (-0,13), продають — за 38,77 грн (-0,13). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (-0,15), у продажу — 42,60 грн (0,05).

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Нагадаємо, за прогнозом експертів, загальна ситуація на валютному ринку України з 18 по 24 березня буде стабільною. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.

Раніше повідомлялося, що Національний банк скоротив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.