Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні знизився курс долара після вихідних — скільки коштує arrow

В Україні знизився курс долара після вихідних — скільки коштує

18 березня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 18 березня — долар у банках знизився в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку продовжує знижуватися. У понеділок, 18 березня, Національний банк України (НБУ) теж опустив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових порталів.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

З даними НБУ, на понеділок офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

  • долар — 38,68 грн (-0,10);
  • євро — 42,28 грн (-0,13);
  • злотий — 9,84 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. У купівлі коштує 38,47 грн (-0,02), у продажу — 38,97 грн (-0,04). Євро купують за 41,92 грн (-0,08), продають — за 42,68 грн (-0,07).

ПриватБанк купує долар дешевше — за 38,25 грн (-0,10), продає — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,30 грн (-0,20), продає — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує дорожче — за 38,65 грн (+0,15), продає — за 39,15 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар купують за 38,67 грн (-0,13), продають — за 38,77 грн (-0,13). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (-0,15), у продажу — 42,60 грн (0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, загальна ситуація на валютному ринку України з 18 по 24 березня буде стабільною. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.

Раніше повідомлялося, що Національний банк скоротив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

курс валют
курс гривні
курс долара
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство