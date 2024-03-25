В Украине снова начали расти цены на бензин — какой будет стоимость топлива завтра

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее в Украине за последние сутки существенно выросли. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95. Цены на него в среднем выросли на 8 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 26 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,23 грн/л;

А-92 — 49,98 грн/л;

дизельное топливо — 53,54 грн/л;

сжиженный газ — 28,03 грн/л.

A-95+ — 56,21 грн/л,

А-95 — 52,72 грн/л,

бензин А-92 — 49,48 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 53,06 грн/л,

сжиженный газ — 27,83 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 26 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

26 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,76 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,70 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Напомним, мы писали, в Венгрии во время гонки раллийное авто вылетело на группу людей. В результате аварии погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.

М и также рассказывали, как увеличить срок службы автошин. Чтобы сэкономить, следует бережнее относиться к покрышкам, чтобы они прослужили как можно дольше.