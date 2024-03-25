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В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра

25 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу суттєво зросли. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95. Ціни на нього в середньому зросли на 8 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 26 березня

За даними моніторингового сайту, 26 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

  • A-95+ — 56,57 грн/л;
  • А-95 — 53,23 грн/л;
  • А-92 — 49,98 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,54 грн/л;
  • скраплений газ — 28,03 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,21 грн/л,
  • А-95 —  52,72 грн/л,
  • бензин А-92 — 49,48 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 53,06 грн/л,
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 березня

26 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,70 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, в Угорщині під час перегонів ралійне авто вилетіло на групу людей. В результаті аварії загинуло чотири людини та ще восьмеро дістали поранення. 

М и також розповідали, як збільшити термін служби автошин. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше. 

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