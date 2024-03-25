В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне в Україні за останню добу суттєво зросли. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95. Ціни на нього в середньому зросли на 8 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 26 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,23 грн/л;

А-92 — 49,98 грн/л;

дизельне пальне — 53,54 грн/л;

скраплений газ — 28,03 грн/л.

A-95+ — 56,21 грн/л,

А-95 — 52,72 грн/л,

бензин А-92 — 49,48 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 53,06 грн/л,

скраплений газ — 27,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

26 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,70 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, в Угорщині під час перегонів ралійне авто вилетіло на групу людей. В результаті аварії загинуло чотири людини та ще восьмеро дістали поранення.

М и також розповідали, як збільшити термін служби автошин. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.