В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра
Ціни на пальне в Україні за останню добу суттєво зросли. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95. Ціни на нього в середньому зросли на 8 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 26 березня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 26 березня
За даними моніторингового сайту, 26 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:
- A-95+ — 56,57 грн/л;
- А-95 — 53,23 грн/л;
- А-92 — 49,98 грн/л;
- дизельне пальне — 53,54 грн/л;
- скраплений газ — 28,03 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,21 грн/л,
- А-95 — 52,72 грн/л,
- бензин А-92 — 49,48 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 53,06 грн/л,
- скраплений газ — 27,83 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 березня
26 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,70 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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