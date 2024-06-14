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В Украине вырос экспорт металлов, минералов и продовольственных продуктов — каким был импорт

14 июня 2024 11:57
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Ирина Шпак
редактор
Каким был импорт и экспорт Украины в 2024 году — данные таможенной службы
Корабль в порту. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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Импорт и экспорт Украины в январе-мае 2024 года

За первые пять месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд дол. Импорт составил 27,5 млрд дол., из которых 23,7 млрд дол. (или 86%) – это налогооблагаемый импорт. Экспорт составил 16,8 млрд дол.

Налоговая нагрузка на один килограмм облагаемого налогом импорта выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и теперь составляет 0,50 долл./кг.

За 5 месяцев 2024 года больше всего в Украину товары поступали из:

  • Китая — на 5,3 млрд долл.;
  • Польши — на 2,9 млрд долл.;
  • Германии — на 2,2 млрд дол.

Больше всего товаров Украина экспортировала в:

  • Польши — на 1,7 млрд долл.;
  • Китая — на 1,4 млрд долл.;
  • Испании — на 1,4 млрд дол.
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Товарооборот Украины на январь-май 2024г. Источник: Государственная таможенная служба Украины

Из всех товаров, ввозимых в Украину, 65% приходится на следующие категории:

  • Машины, оборудование и транспорт — 9,4 млрд долл., из которых 69,2 млрд грн составили пошлины, что составляет 31% всех таможенных платежей.
  • Продукция химической промышленности — 5,1 млрд долл., из которых 36,8 млрд грн пошлин, или 16% от общей суммы таможенных платежей.
  • Топливно-энергетические товары — 3,4 млрд долл., из которых 54,6 млрд грн пошлин, что составляет 24% всех таможенных поступлений.

Тройка крупнейших товаров украинского экспорта за январь-май 2024 выглядит так:

  • Продовольственные товары — 10,8 млрд дол.
  • Металлы и изделия из них — 1,8 млрд дол.
  • Минеральные продукты — 1,6 млрд дол.

Во время таможенного оформления экспорта за этот период в бюджет поступило 128 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стабильно растут показатели экспорта по гуманитарному коридору. Так, в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Мы также писали, что Украина продолжает демонстрировать свою устойчивость и эффективность, даже под постоянными атаками российских захватчиков. За последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

импорт
металл
минерал
экспорт
автомобиль
топливо

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