Каким был импорт и экспорт Украины в 2024 году — данные таможенной службы

В Украине вырос экспорт металлов, минералов и продовольственных продуктов — каким был импорт
В течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Импорт и экспорт Украины в январе-мае 2024 года
За первые пять месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд дол. Импорт составил 27,5 млрд дол., из которых 23,7 млрд дол. (или 86%) – это налогооблагаемый импорт. Экспорт составил 16,8 млрд дол.
Налоговая нагрузка на один килограмм облагаемого налогом импорта выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и теперь составляет 0,50 долл./кг.
За 5 месяцев 2024 года больше всего в Украину товары поступали из:
- Китая — на 5,3 млрд долл.;
- Польши — на 2,9 млрд долл.;
- Германии — на 2,2 млрд дол.
Больше всего товаров Украина экспортировала в:
- Польши — на 1,7 млрд долл.;
- Китая — на 1,4 млрд долл.;
- Испании — на 1,4 млрд дол.
Из всех товаров, ввозимых в Украину, 65% приходится на следующие категории:
- Машины, оборудование и транспорт — 9,4 млрд долл., из которых 69,2 млрд грн составили пошлины, что составляет 31% всех таможенных платежей.
- Продукция химической промышленности — 5,1 млрд долл., из которых 36,8 млрд грн пошлин, или 16% от общей суммы таможенных платежей.
- Топливно-энергетические товары — 3,4 млрд долл., из которых 54,6 млрд грн пошлин, что составляет 24% всех таможенных поступлений.
Тройка крупнейших товаров украинского экспорта за январь-май 2024 выглядит так:
- Продовольственные товары — 10,8 млрд дол.
- Металлы и изделия из них — 1,8 млрд дол.
- Минеральные продукты — 1,6 млрд дол.
Во время таможенного оформления экспорта за этот период в бюджет поступило 128 млн грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине стабильно растут показатели экспорта по гуманитарному коридору. Так, в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн.
Мы также писали, что Украина продолжает демонстрировать свою устойчивость и эффективность, даже под постоянными атаками российских захватчиков. За последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.
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