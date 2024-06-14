Яким був імпорт та експорт України у 2024 році — дані митної служби

Судно у порту. Фото: Новини.LIVE

Протягом періоду з січня по травень 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд доларів, з яких імпорт становив 27,5 млрд доларів, а експорт — 16,8 млрд доларів. Відомо, які товари та в які країни Україна імпортувала й експортувала.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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Імпорт та експорт України у січні-травні 2024

За перші п'ять місяців 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд дол. Імпорт становив 27,5 млрд дол., з яких 23,7 млрд дол. (або 86%) — це оподаткований імпорт. Експорт склав 16,8 млрд дол.

Податкове навантаження на один кілограм оподаткованого імпорту зросло на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року і тепер становить 0,50 дол/кг.

За 5 місяців 2024 найбільше до України товари надходили з:

Китаю — на 5,3 млрд дол.;

Польщі — на 2,9 млрд дол.;

Німеччини — на 2,2 млрд дол.

Найбільше товарів Україна експортувала до:

Польщі — на 1,7 млрд дол.;

Китаю — на 1,4 млрд дол.;

Іспанії — на 1,4 млрд дол.

Товарообіг України на січень-травень 2024 року. Джерело: Державна митна служба України

З усіх товарів, ввезених в Україну, 65% припадає на наступні категорії:

Машини, устаткування та транспорт — 9,4 млрд дол., з яких 69,2 млрд грн склали мита, що становить 31% від усіх митних платежів.

Продукція хімічної промисловості — 5,1 млрд дол., з яких 36,8 млрд грн мит, або 16% від загальної суми митних платежів.

Паливно-енергетичні товари — 3,4 млрд дол., з яких 54,6 млрд грн мит, що складає 24% від усіх митних надходжень.

Трійка найбільших товарів українського експорту за січень-травень 2024 року виглядає так:

Продовольчі товари — 10,8 млрд дол.

Метали та вироби з них — 1,8 млрд дол.

Мінеральні продукти — 1,6 млрд дол.

Під час митного оформлення експорту за цей період до бюджету надійшло 128 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні стабільно зростають показники експорту гуманітарним коридором. Так, у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.

Ми також писали, що Україна продовжує демонструвати свою стійкість та ефективність навіть під постійними атаками російських загарбників. За останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.