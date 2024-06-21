Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 21 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских заправках за последние сутки выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина и дизеля. Цены на автогаз остаются на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового портала, 21 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,47 грн/л;

дизельное топливо — 52,49 грн/л;

сжиженный газ — 26,51 грн/л.

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,02 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,48 грн/л;

сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 21 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 21 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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