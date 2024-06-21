Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 21 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських заправках за останню добу зросли ціни на пальне. Підвищилась вартість бензину та дизелю. Ціни на автогаз залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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За даними моніторингового порталу, 21 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,47 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,51 грн/л.

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,02 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,48 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 21 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 21 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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