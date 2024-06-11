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В Украине выросла стоимость всех видов горючего — какими будут цены на АЗС завтра

11 июня 2024 23:07
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 12 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских АЗС выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина, дизтоплива и автогаза. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него выросли на 7 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 12 июня
Цены на топливо в Украине на 12 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 12 июня

По данным мониторингового портала, 12 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,66 грн/л;
  • А-95 — 55,99 грн/л;
  • А-92 — 52,59 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,45 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,64 грн/л;
  • А-95 — 55,95 грн/л;
  • А-92 — 52,45 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,44 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 12 июня
Цены на топливо в Украине на 12 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 июня

Топливо бренда "Евро-95" 12 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 55,08 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, названы американские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году. На основе данных известных аналитических ресурсов CarEdge, RepairPal и JD Power эксперты обнаружили машины с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в течение первых 5 и 10 лет владения.

Раньше мы писали почему жидкость омывателя не распиливается на лобовое стекло. Каждому водителю нужно знать, как диагностировать и устранить неисправность системы.

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