Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 12 июня

В Украине выросла стоимость всех видов горючего — какими будут цены на АЗС завтра
На украинских АЗС выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина, дизтоплива и автогаза. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него выросли на 7 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 12 июня вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 12 июня
По данным мониторингового портала, 12 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,66 грн/л;
- А-95 — 55,99 грн/л;
- А-92 — 52,59 грн/л;
- дизельное топливо — 52,45 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,64 грн/л;
- А-95 — 55,95 грн/л;
- А-92 — 52,45 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,44 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 июня
Топливо бренда "Евро-95" 12 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 55,08 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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