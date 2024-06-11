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В Україні зросла вартість всіх видів пального — якими будуть ціни на АЗС завтра

11 червня 2024 23:07
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 12 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС зросли ціни на пальне. Збільшилась вартість бензину, дизпалива та автогазу. Найбільше здорожчав бензин бренду А-92. Ціни на нього зросли на 7 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 12 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 12 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 12 червня

За даними моніторингового порталу, 12 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,66 грн/л;
  • А-95 — 55,99 грн/л;
  • А-92 — 52,59 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,45 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,64 грн/л;
  • А-95 — 55,95 грн/л;
  • А-92 — 52,45 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,44 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 12 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 12 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 12 червня

Пальне бренду "Євро-95" 12 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 55,08 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, названі американські авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році.  На основі даних відомих аналітичних ресурсів CarEdge, RepairPal та J.D. Power експерти виявили машини з найнижчими витратами на обслуговування та ремонт протягом перших 5 та 10 років володіння.

Раніше ми писали чому рідина омивача не розпилюється на лобове скло. Кожному водієві потрібно знати, як діагностувати та усунути несправності цієї системи.

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