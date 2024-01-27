Штрафы для работодателей повысятся — за какие нарушения в Украине нужно платить больше

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 2024 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы — с 1 января текущего года составляет 7 100 грн, а с 1 апреля 2024 он вырастет до 8 000 грн. Этот показатель также учитывается для расчета штрафов работодателям за нарушение требований трудового законодательства. Соответственно суммы штрафных санкций также будут другими в 2024 году.

Об этом говорится на портале Хмельницкого городского совета.

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Штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты

Для того чтобы таким образом наказать работодателей, должны быть выявлены определенные основания, а именно:

фактический допуск работника на работу без оформления трудового договора или контракта;

оформление работника на неполный рабочий день по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае выполнения работы в течение всего рабочего времени;

выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты налогов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Что касается размера штрафа, то он составит:

с 1 января 2024 года — 71 000 грн;

с 1 апреля 2024 года — 80 000 грн.

В случае, если вышеуказанные нарушения будут повторно совершены в течение двух лет, сумма штрафа вырастет до 213 000 грн и 240 000 грн соответственно.

Штраф в 16-кратном размере минимальной зарплаты

Основания для наложения такого штрафа:

недопущение к проверке выявления вышеуказанных нарушений по вопросам труда;

создание препятствий в проведении соответствующей проверки.

Размер штрафа за такие нарушения с 1 января текущего года составит 113 600 грн, а с 1 апреля 2024 года — 128 000 грн.

Другие штрафы для работодателей

Штраф в 3-кратном размере минимальной зарплаты могут получить работодатели за:

нарушение установленных сроков выплаты зарплаты и других выплат более чем за один месяц;

выплату заработной платы не в полном объеме;

недопущение к проведению проверки по вопросам труда и создание препятствий в ее проведении;

превышение установленного допустимого количества трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем или ведение недостоверного учета рабочего времени работника.

Соответственно, с 1 января 2024 размер такого штрафа составит 21 300 грн, а с 1 апреля он вырастет до 24 000 грн.

Что касается других нарушений, то несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда карается штрафом в 2-кратном размере минимальной зарплаты. С 1 января текущего года — 14 200 грн., а с 1 апреля — 16 000 грн.

Напомним, что налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).