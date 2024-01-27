Штрафи для роботодавців підвищаться — за які порушення в Україні треба платити більше

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 2024 року в Україні збільшився розмір мінімальної заробітної плати — з 1 січня поточного року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року він зросте до 8 000 грн. Цей показник також враховується для розрахування штрафів роботодавцям за вчинення порушень вимог трудового законодавства. Відповідно, суми штрафних санкцій також будуть іншими у 2024 році.

Про це йдеться на порталі Хмельницької міської ради.

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Штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати

Для того, аби таким чином покарати роботодавців, мають бути виявлені певні підстави, а саме:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору чи контракту;

оформлення працівника на неповний робочий день за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі виконання роботи протягом усього робочого часу;

виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати податків і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Щодо розміру штрафу, то він становитиме:

з 1 січня 2024 року — 71 000 грн;

з 1 квітня 2024 року — 80 000 грн.

У випадку, якщо вищезазначені порушення будуть повторно скоєні протягом двох років, тоді сума штрафу зросте до 213 000 грн та 240 000 грн відповідно.

Штраф у 16-кратному розмірі мінімальної зарплати

Підстави для накладення такого штрафу:

недопущення до перевірки виявлення вищевказаних порушень з питань праці;

створення перешкод у проведенні відповідної перевірки.

Розмір штрафу за такі порушення з 1 січня поточного року становитиме 113 600 грн, а з 1 квітня 2024 року — 128 000 грн.

Інші штрафи для роботодавців

Штраф у 3-кратному розмірі мінімальної зарплати можуть отримати роботодавці за:

порушення встановлених строків виплати зарплати та інших виплат більш як за один місяць;

виплату заробітної плати не в повному обсязі;

недопущення до проведення перевірки з питань праці та створення перешкод у її проведенні;

перевищення встановленої допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника.

Відповідно, з 1 січня 2024 року розмір такого штрафу становитиме 21 300 грн, а з 1 квітня він зросте до 24 000 грн.

Щодо інших порушень, то недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається штрафом у 2-кратному розмірі мінімальної зарплати. З 1 січня поточного року — 14 200 грн, а з 1 квітня — 16 000 грн.

Нагадаємо, що податкова служба виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).